Incidente al mare per Paola Ferrari | morsa da una medusa | “Giorno 5 La situazione non

Il fidanzato si è salvato! Incidente sul Gargano - 24enne finisce con l’auto in mare e muore : Una ragazza di 24 anni di Vico del Gargano (Foggia) è morta annegata la scorsa notte dopo essere finita con la sua auto in mare . L’ Incidente è avvenuto nel porticciolo di Foce Varano, frazione di Ischitella. In auto con la vittima, che si chiamava Eleonora Ferraraccio, c’era anche il fidanzato che è riuscito a mettersi in salvo. A quanto ricostruito la sua auto, una Fiat Panda, è finita alle 4.30 circa della notte tra sabato 6 luglio e ...

