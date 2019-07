Incidente A4 a San Stino di Livenza | maxi tamponamento tra 4 tir | 1 morto | traffico

Burrasca a Venezia - nave da crociera sbanda e rischia Incidente vicino a San Marco. Si valuta l'apertura di un'inchiesta : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una Burrasca di grandine e vento....

Burrasca a Venezia - nave da crociera sbanda e rischia Incidente vicino a San Marco. Si valuta l'apertura di un'inchiesta : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una Burrasca di grandine e vento....

Burrasca a Venezia - nave da crociera sbanda e rischia Incidente vicino a San Marco : panico sui vaporetti : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una Burrasca di grandine e vento....

Burrasca a Venezia - nave da crociera sbanda e rischia Incidente vicino a San Marco : panico sui vaporetti : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una Burrasca di grandine e vento....

Manduria - Incidente di San Pietro in Bevagna : libero il ragazzo che ha investito due donne : La città di Manduria, nel tarantino, è sconvolta per quanto accaduto sabato sera intorno alle ore 23:30 a San Pietro in Bevagna, immediatamente dopo la fine delle celebrazioni per la festa rionale. Qui infatti un ragazzo di soli 20 anni, originario della stessa cittadina messapica, ha investito due donne Manduriane, due cognate: si tratta di Annamaria Massafra di 51 anni, ricoverata attualmente in gravissime condizioni presso l'ospedale ...

Serve sangue per Francesco Ginese a seguito di un Incidente a Roma : cosa sappiamo : Sta circolando moltissimo su Facebook e WhatsApp, oggi 23 giugno, una catena incentrata sulla figura di Francesco Ginese, un ragazzo che di recente sarebbe stato vittima di un grave incidente a Roma. Per questo motivo occorrerebbero donazioni di sangue per aiutarlo a superare questa grave emergenza. Una vicenda che ricorda moltissimo la storia di Riccardo Capriccioli, protagonista di tantissimi messaggi di questo tipo anche nel momento in cui ...

Trana. Luigi Libero morto in un Incidente a Sangano : Tragedia della strada a Sangano nel Torinese. L’incidente è avvenuto in via Pinerolo Susa, a pochi passi dal confine con

Ravenna. San Zaccaria : Incidente su via Dismano morto Andrea Balducci : Ancora una vittima della strada in Emilia Romagna. In via Dismano, zona Borgo Faina, è morto il biker Andrea Balducci,

Incidente A4 - auto sotto un tir : morta una donna/ San Donà di Piave : traffico in tilt : Incidente A4, auto sotto un tir: morta una donna di 65 anni. Dinamica al vaglio: marito sotto choc, conducente camion ferito lievemente.

Incidente A4 - auto sotto un camion vicino al casello di San Donà di Piave : morta una donna : Tragico Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì lungo l’autostrada A4. Un’auto su cui viaggiava una donna ha tamponato un camion infilandosi sotto al mezzo pesante non lontano dal casello di San Donà di Piave in direzione Trieste. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’automobilista.Continua a leggere

San Donà di Piave. Incidente sull’autostrada A4 morta una donna : Incidente mortale sull’autostrada A4, prima dell’immissione di San Donà. Nell’impatto, avvenuto giovedì pomeriggio, una donna ha perso la vita. Un’auto

Incidente sulla Sp 18 a Santa Croce Camerina : scontro tra 2 auto : Incidente stradale sulla Sp 18 a Santa Croce Camerina nei pressi dell’uscita Per Vittoria. Lo scontro fronte laterale tra una Bmw e una Nissan Micra

Incidente Venezia : entro giugno via le grandi navi da crociera dalla Giudecca e da San Marco : Fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riferiscono che sulle grandi navi a Venezia il tavolo istituzionale è da tempo in corso. I ministri interessati si vedranno a breve scadenza per tirare le somme sulle opzioni progettuali individuate, allo scopo di trovare la soluzione definitiva migliore, che arriverà presumibilmente entro il mese di giugno, per allontanare le grandi navi da crociera dalla Giudecca e da San ...

Incidente a Venezia - polemiche : "Basta navi davanti a San Marco" : Incidente a Venezia, polemiche: "Basta navi davanti a San Marco" Diversi esponenti del governo, oltre al primo cittadino Brugnaro e al governatore Zaia, spingono per lo stop dopo lo scontro tra una nave da crociera e un battello turistico . Toninelli assicura: "Soluzione vicina". Piano con ministri dell'Ambiente ...