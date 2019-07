Incendio alla Plaia di Catania | devastato il cuore della città etnea | tutte le immagini

Atac smentisce Incendio su linea 105 : falso allarme : Roma – “Intorno alle 9, su una vettura della linea 105 in servizio lungo via Gallarate, si e’ attivato per un falso allarme l’estintore automatico all’interno del mezzo. L’autista, ipotizzando un principio di incendio, ha usato l’estintore in dotazione. I tecnici intervenuti hanno successivamente appurato che non si e’ verificato alcun principio di incendio. Un passeggero, rimasto contuso mentre la ...

Catania - vasto Incendio alla Plaia : distrutto il lido Europa - bagnanti evacuati : Un incendio di grandi proporzioni ha devastato la Plaia di Catania in queste ultime ore. Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio sul litorale e, alimentato dal forte vento di scirocco e da temperature che toccano i 40 gradi, si è velocemente propagato agli stabilimenti balneari vicini. Purtroppo uno dei lidi più noti della zona, l'Europa, è stato completamente avvolto dalle fiamme ed è andato completamente distrutto, così come si può ben ...

Vasto Incendio alla Playa di Catania : tutti in fuga dai lidi in fiamme : Un Vasto incendio alla Playa di Catania: tutti in fuga dai lidi in fiamme, gente in mare. Il vento ha alimentato le fiamme. Danneggiato il lido Europa

Incendio alla Plaia di Catania - turisti si gettano in mare : “È un inferno di fuoco” : Un vasto Incendio sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa e minacciano gli altri stabilimenti balneari. I vigili del fuoco invitano le persone a "rimanere sulla battigia e a non tentare di tornare a casa" ma tra residenti e turisti è scoppiato il panico. In particolare, il rogo pare stia minacciando la zona del Faro e il Lido Europa, che è stato quasi ...

Incendio in azienda di rifiuti speciali a Settimo Milanese : allarme per la colonna di fumo : Un Incendio di grandi proporzioni sta interessando, dalle prime luci dell’alba, un grosso deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, alle porte di Milano.Sul posto, chiamati dai cittadini che si sono svegliati vedendo un’alta colonna di fumo, decine di Vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero vittime né feriti.Le fiamme si sono sviluppate prima dell’alba, ...

Incendio BRENDOLA - ALLARME NUBE TOSSICA/ Video - Arpav Veneto "Benzene nell'aria" : INCENDIO BRENDOLA, ALLARME NUBE TOSSICA, Video: si teme che si sia dispersa nell'aria della diossina. Ecco le ultime sul devastante rogo di ieri

Incendio Brendola. Benzene alle stelle : allarme anche per l’acqua. E si teme la diossina : L'Arpav ha effettuato dei campionamenti nell'area di Brendola, dopo l'Incendio di ieri alla Isello Vernici: i primi risultati ufficiali parlano di Benzene alle stelle, con valori più di venti volte oltre la media annuale. La sostanza chimica è gravemente inquinante. Ma non è il solo rischio nell'area dell'incidente.Continua a leggere

Incendio Brendola - allarme inquinamento per il rogo tossico : “Vietato mangiare frutta e verdura” : allarme disastro ambientale a Brendola, in provincia di Vicenza, dove un Incendio è scoppiato oggi in una fabbrica di vernici, per cause in via di accertamento. Mentre i comuni limitrofi consigliano ai residenti di chiudere porte e finestre e di non stare all'aria aperta e di non mangiare frutta e verdura esposta, gli esperti dell'Arpav stanno procedendo ai campionamenti dell'aria: si teme che dalla nube possano nascere emissoni di diossine e ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Incendio Brendola - allarme nube tossica - 1 luglio - : Ultime notizie di oggi, lunedì 1 luglio 2019, Ultim'ora oggi. incendio a Brendola, provincia di Vicenza: scatta l'allarme nuba tossica.

Vicenza - Incendio in fabbrica a Brendola : allarme nube tossica. VIDEO : Vicenza, incendio in fabbrica a Brendola: allarme nube tossica. VIDEO Fiamme ed esplosioni nello stabile industriale della Isello, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. È allerta ambientale, chiamati i tecnici dell'Arpa. Chiusa l'autostrada A4 nel tratto Montebello-Montecchio Parole chiave: ...

Incendio Brendola - allarme inquinamento per il rogo tossico : “Diossina da vernici e solventi” : allarme disastro ambientale a Brendola, in provincia di Vicenza, dove un Incendio è scoppiato oggi in una fabbrica di vernici, per cause in via di accertamento. Mentre i comuni limitrofi consigliano ai residenti di chiudere porte e finestre e di non stare all'aria aperta, gli esperti dell'Arpav stanno procedendo ai campionamenti dell'aria: si teme che dalla nube possano nascere emissoni di diossine e altre sostanze tossiche per la ...

Incendio in un'azienda di vernici : allarme inquinamento : Giorgia Baroncini Il rogo è stato proceduto da diverse esplosioni. Al lavoro numerose squadre dei vigili del fuoco e i tecnici dell'Arpav. Chiuso casello di Montecchio Maggiore sulla A4 Un vasto Incendio sta devastando un'azienda di vernici di Brendola, in provincia di Vicenza. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo nero, alta sino a 25-30 metri, visibile anche a decine di chilometri. Secondo alcuni testimoni, il rogo è ...

Vicenza - Incendio in fabbrica a Brendola : allarme nube tossica : Vicenza, incendio in fabbrica a Brendola: allarme nube tossica Fiamme ed esplosioni nello stabile industriale della Isello, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. È allerta ambientale, chiamati i tecnici dell'Arpa Parole chiave: ...

Cortina - esplosione di reperti bellici provoca Incendio : scatta l'allarme : Luca Sablone Il rogo si è esteso per circa 5.000 metri quadrati: non si esclude assolutamente una replica dell'evento. L'Assessore avverte: "Non avvicinatevi" Un incendio si è sviluppato nell'area di Cortina, sopra il Rifugio Ospitale vicino a Cimabanche. Ad annunciarlo è stato Gianpaolo Bottacin, Assessore alla Protezione Civile del Veneto: "Stiamo intervenendo con tutti i mezzi regionali, con i volontari antincendi boschivi di ...