Il voto per eleggere Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Europea si terrà

Lega Serie A tratta per canale con MediaPro - ancora niente voto : Dettagli da definire, ma la trattativa tra la Lega Serie A e MediaPro prosegue. Il tema dell'accordo sulla partnership tecnica per la realizzazione del canale della Lega per il 2021-24 è stato al centro dell'assemblea dei club oggi, ma le società non hanno ancora votato sull'offerta del gruppo spagnolo-cinese. MediaPro venerdì scorso ha presentato una proposta che garantisce alla Serie A un minimo garantito di 1,150 miliardi ...

Grecia al voto per le elezioni politiche anticipate : Tsipras verso la sconfitta : Super favorita nei sondaggi è Nea Dimokratia, formazionedi centrodestra guidata da Kyriakos Mitsotakis. Una sua vittoriametterebbe fine all'era del governo di sinistra di AlexisTsipras

Grecia - 10 milioni al voto per il Parlamento. Il vox : “Troppe aspettative da Tsipras” - “Delusi - ora cambiamento” : Quasi dieci milioni di greci sono chiamati oggi al voto per rinnovare il Parlamento. Per la prima volta senza la minaccia del default. Per i sondaggi Syriza, il partito della sinistra radicale, che con Alexis Tsipras guida il paese dal gennaio 2015, è dieci punti indietro Nea Demokratia. Il partito di centro destra è l’unico gruppo parlamentare sopravvissuto indenne al decennio di crisi ed è guidato da Kyriakos Mitsotakis, figlio ...

Grecia - 10 milioni al voto per il Parlamento. Il vox : “Aspettative troppo alte da Tsipras” - “Delusi - ora cambiamento” : Quasi dieci milioni di greci sono chiamati oggi al voto per rinnovare il Parlamento. Per la prima volta senza la minaccia del default. Per i sondaggi Syriza, il partito della sinistra radicale, che con Alexis Tsipras guida il paese dal gennaio 2015, è dieci punti indietro Nea Demokratia. Il partito di centro destra è l’unico gruppo parlamentare sopravvissuto indenne al decennio di crisi ed è guidato da Kyriakos Mitsotakis, figlio ...

Grecia al voto - la destra avanza. Per i sondaggi è finita l'era Tsipras : Salvo sorprese dell’ultimo minuto, le elezioni di domenica in Grecia suggelleranno la fine di un’era. Quella di Alexis Tsipras. Al posto del leader di Syriza, diventato premier nel 2015 nel pieno della crisi economica della Grecia, gli analisti si aspettano la vittoria di Kyriakos Mitsotakis, capo di Nuova Democrazia ed esponente di una delle più note dinastie politiche del Paese. Un ritorno al passato, dunque? Non è ...

Libia - compromesso Pd per evitare lo scontro interno : diserta il voto sulle motovedette. E Orfini canta vittoria : Dopo giorni di tensioni interne, un’assemblea tesa a Montecitorio con l’ala ribelle guidata dall’ex presidente Matteo Orfini pronta allo strappo, il Partito democratico trova un compromesso sulla Libia e sul voto per il rinnovo del sostegno alle motovedette libiche. La soluzione per evitare lo scontro in Aula? La decisione di non partecipare al voto. Una posizione che prova al tempo stesso sia a non rinnegare gli accordi ...

Libia : Pd non parteciperà a voto Camera : 13.00 "In Libia la situazione è sempre più drammatica.Bisogna fermare l'escalation militare perché il conflitto colpisce i più deboli ed innocenti.Chiediamo al governo di svuotare subito i campi profughi con i corridoi umanitari e i rimpatri volontari.Stiamo assistendo a un' emergenza umanitaria.Il governo e l'Ue non possono voltarsi dall'altra parte". Così Zingaretti in una nota. Intanto si apprende che il Pd non parteciperà al voto sulla ...

Camera - il Pd per non spaccarsi in Aula si astiene dal voto su sostegno a motovedette Libia : Per non spaccarsi anche in Aula, scelgono di non partecipare al voto. Il Partito democratico ha deciso di astenersi a Montecitorio sulla risoluzione che rinnova il sostegno dell’Italia alle motovedette libiche, accordo già sottoscritto dall’ex ministro dell’Interno Marco Minniti. La scelta è stata presa in assemblea e comunicata dal capogruppo Graziano Delrio ed è nata dalla necessità di superare le divisioni emerse nelle ...

Sergio Mattarella - dietro le quinte : in difesa di Giuseppe Conte per evitare il voto anticipato : Contro una eventuale procedura di infrazione è sceso in campo anche Sergio Mattarella che ha rassicurato l'Europa: "Noi crediamo che non abbia ragione di essere aperta", "il disavanzo di bilancio in Italia è passato dal 2,4 al 2,1 tra il 2017 e il 2018, l'avanzo primario è passato dall'1,4 all'1,6:

Ue - Consiglio europeo al voto per le nomine al vertice. Conte : «Italia rivendica commissario economico di peso» : È atteso in serata il voto del Consiglio europeo sulle nomine per i "top job" dell'Ue. I leader dell'Ue hanno avviato oggi un nuovo round di discussione nel tentativo di...

Ue - Consiglio europeo al voto per le nomine al vertice. Conte : «Italia rivendica commissario economico di peso» : È atteso in serata il voto del Consiglio europeo sulle nomine per i "top job" dell'Ue. I leader dell'Ue hanno avviato oggi un nuovo round di discussione nel tentativo di...

Niente procedura - Salvini ad Affari : "Buon senso dall'Ue No al voto - troppe cose da fare per far saltare il tavolo" : "Mi sembra che ci siano buoni risultati e buon senso da parte dell'Unione europea. D'altronde multare l'Italia per uno zero virgola con un'economia che ha bisogno di crescere e di correre sarebbe un attacco politico e un non senso". Con queste parole il ministro... Segui su Affaritaliani.it

Dopo il voto flop Casapound molla "L'esperienza partitica è finita" : "In seguito all'esperienza delle ultime elezioni europee e al termine di una lunga riflessione sul percorso del movimento dalla sua fondazione a oggi, Casapound Italia ha deciso di mettere fine alla propria esperienza elettorale e partitica". Segui su affaritaliani.it

Dopo il voto flop Casapound molla 'Finita nostra esperienza partitica' : "In seguito all'esperienza delle ultime elezioni europee e al termine di una lunga riflessione sul percorso del movimento dalla sua fondazione a oggi, Casapound Italia ha deciso di mettere fine alla propria esperienza elettorale e partitica". Segui su affaritaliani.it