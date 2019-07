Il tema di Arturo alla maturità | “Accoltellato nell’omertà di Napoli”

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Due anni fa, in via Foria Due anni faPuoti fu accoltellato da una baby gang. Tutti minorenni, in pieno pomeriggio, in un’affollata via Foria, al centro di Napoli. Lo accoltellaronogola senza motivo. Era solo un passatempo, per quei ragazzi, un gioco. Lui, però, rischiò di morire. Diventò un caso: pagine e pagine sui giornali, intervistemadre in tv: Luisa Maria Iavarone scatenò un giusto putiferio. Nel quartiere, però, nessuno ha mai parlato. Un doloroso velo di omertà seppellì la dignità dei napoletani, mortificata da quel gesto di una violenza inaudita. Fu un episodio che colpì tutti. Non solo chi aveva figli dell’età di. Fu uno scempio. Oggitorna sui giornali. Stavolta per aver superato l’esame dial liceo scientifico con il massimo dei voti: 100 su 100. A scriverne è Repubblica, articolo di Bianca De Fazio che finisce in ...

