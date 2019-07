Il sogno della Luna | dall' Ariosto alla fuga nel tempo Un viaggio che non finisce mai

VIDEO – Tweet della SSC Napoli : “Il sogno del tifoso Massimo - l’incontro con Ghoulam…” : L’incontro tra il tifoso Massimo e Ghoulam Questo il Tweet della SSC Napoli: “Il sogno di Massimo era farsi autografare la maglia da @GhoulamFaouzi. Faouzi non si è fatto attendere e, qualche “Tweet” dopo, il sogno si è avverato! Ecco il VIDEO dell’incontro tra i due!” Leggi anche Ghoulam: “È stato difficile rinunciare alla Coppa D’Africa. Koulibaly migliore in Europa, che coppia con Manolas! Su James e Sarr alla ...

Wimbledon – Simona Halep spezza il sogno della giovane Gauff : la statunitense eliminata agli ottavi : Simona Halep manda al tappeto la giovane Coco Gauff: la rumena stacca il pass per i quarti di finale Simona Halep vola ai quarti di finale: la rumena ha eliminato oggi pomeriggio la giovanissima Coco Gauff agli ottavi di Wimbledon. E’ la rumena, dunque, a spezzare i sogni della 15enne statunitense, che ha regalato emozioni incredibili, attirando su di sè l’attenzione di tantissimi appassionati e ricevendo i complimenti di ...

Grecia - l'Europa chiude il sogno di Tsipras (e della sinistra) : “Quella di Syriza è la nostra battaglia. Se perde Syriza, perdiamo anche noi”, ci diceva l’europarlamentare irlandese dello Seinn Fein Martina Anderson nella sede di Syriza esattamente 4 anni fa, tra i leader delle forze della sinistra europea accorse ad Atene per godersi lo spettacolo. Occhi commossi e incollati agli schermi delle tv: il no al referendum sulle richieste della Troika aveva vinto, iniziava la festa. O ...

Per Ultimo è il giorno della favola allo Stadio Olimpico - un sogno che diventa realtà con l’ansia di chi “c’ha er core bono” : "A Nì... Nun te svejà...che voi cercà de capì? Nun te fa troppe domande... rilassate", inizia così la lettera che Ultimo scrive a se stesso quando al concerto allo Stadio Olimpico di Roma mancano ormai solo poche ore. Quel sogno nel cassetto oggi diventa realtà e Ultimo condivide sui social emozioni, paure, ansie la notte prima dello Stadio della sua città, quello in cui di recava con gli amici a vedere concerti e partite, quando la sua ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Francia 1-3. Sconfitta fatale per gli azzurri - sfuma il sogno della Final Six : La quarta Sconfitta consecutiva per la Nazionale italiana nella Nations League 2019 di Volley maschile infrange definitivamente il sogno degli azzurri di raggiungere la Final Six della prestigiosa competizione internazionale. La formazione allenata da Chicco Blengini si arrende di fronte alla Francia con il punteggio Finale di 1-3 (25-27; 19-25; 25-21; 20-25) al termine di una partita equilibrata, anche se gestita con personalità ed ...

Un nuovo gioco della serie Batman Arkham? Non un sogno esclusivamente dei fan : Sono passati ormai quattro anni abbondanti da quando la serie Batman Arkham ha fatto capolino per l'ultima volta sul mercato. L'ultima apparizione del crociato incappucciato, Batman Arkham Knight, fu in grado di riscuotere un discreto successo, ma con quel capitolo pare sostanzialmente essersi conclusa (almeno per il momento) la carriera videoludica dell'uomo pipistrello. Una decisione ben poco condivisa dalla community quella di Rocksteady ...

“Così finisce il sogno americano”. Il racconto della reporter che ha scattato la foto di padre e figlia annegati nel Rio Grande : Julia Le Duc è una giornalista del quotidiano messicano La Jornada. Lavora a Matamoros, città messicana direttamente sul Rio Grande, a due passi dalla frontiera con gli Stati Uniti. È stata lei a scattare la fotografia che sta scuotendo l’America: un padre e una figlia salvadoregni, morti annegati nel Rio Grande mentre cercavano di raggiungere la sponda americana del fiume.Il Guardian ha raccolto la sua drammatica ...

Italia-Cina - Nardella : “il sogno continua…” - messaggio anche da Giulia Bongiorno : “Queste ragazze sono davvero strepitose. Tenacia, intraprendenza, bravura. Un sogno rosa che puo’ e deve andare avanti! Forza ragazze!!!”. E’ questo il tweet del sindaco Dario Nardella che commenta così il successo dell’Italia al Mondiale femminile contro la Cina, 2-0 il risultato finale e partita che non è stata mai in discussione. Adesso i quarti di finale con l’obiettivo di arrivare il più lontano ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia - abbatti la Muraglia difensiva della Cina! Il sogno può continuare : L’orario è fissato per le 18.00 e la sede è Montpellier. E’ il giorno del giudizio per l’Italia di Milena Bertolini, è il giorno della sfida contro la Cina, ottavo di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre, reduci da una fase gironi conclusa a sorpresa al primo posto del gruppo C davanti ad Australia ed al Brasile, vogliono continuare la loro corsa e dovranno fare i conti con la compagine asiatica, che nei ...

Jonathan Rea Superbike - GP Misano 2019 : “Avevo bisogno della vittoria - capitalizzato l’errore di Bautista” : Jonathan Rea ha vinto la gara-2 del GP di Misano 2019, settima tappa del Mondiale Superbike. Il britannico è riuscito a tagliare il traguardo in prima posizione replicando così il successo ottenuto ieri in gara-1 e ha riaperto tutti i discorsi nella lotta per il titolo iridato: Alvaro Bautista è infatti caduto e ora lo spagnolo della Ducati può vantare soltanto 16 punti di vantaggio sull’alfiere della Kawasaki. Jonathan Rea ha espresso ...

Woodstock e Altamont il sogno e l'incubo della musica - : Antonio Lodetti Da agosto a dicembre e dalla East alla West Coast Lettura in parallelo dei due concerti. Tra euforia e morte I l grande sogno degli hippie partì allora (tra il 16 e il 18 giugno 1967) al Festival rock di Monterey. Era «l'estate dell'amore». Sembrava che un'ondata creativa avrebbe spazzato via il vecchio ordine sociale e si sperava, scrisse il critico Gary Herman, «che Monterey sarebbe stata la cresta viva e ...

“I tuoi figli hanno bisogno del dietologo!”. E Sonia Bruganelli… sbrocca. L’affronto in un commento su Instagram. Ma la risposta della signora Bonolis diventa virale. Applausi : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, è molto attiva sui social. Ma si sa, chi ha molti follower, in genere ha anche tanti “haters”, ovvero tanti nemici. Non solo, la Bruganelli è famosa per le sue clamorose provocazioni: foto in jet privati, ville lussuose ecc. Insomma, non ha mai evitato, probabilmente ipocritamente, di ostentare la sua ricchezza: anche perché, in fondo, ricca lo è. In genere gli attacchi sono riservati a lei e la ...

Il sogno di Jennifer Aniston di una reunion di Friends stroncato senza appello dalla creatrice della serie : È sempre lei, Marta Kauffman, a smontare ogni ipotesi di una reunion di Friends, anche dopo che è stata una delle protagoniste, Jennifer Aniston, a chiederla a gran voce assicurando la disponibilità di tutto il cast. Co-creatrice di Friends insieme a David Crane, la Kauffman è sempre stata dell'idea che un revival di Friends oggi sia impossibile da realizzare, che il finale della serie originale sia perfetto così com'è e che quella formula ...