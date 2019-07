«Il Re Leone» | Marco Mengoni all’anteprima mondiale a Los Angeles Le foto

Marco Mengoni sul red carpet de Il Re Leone a Los Angeles : Marco Mengoni è stato invitato alla world premiere de Il Re Leone a Los Angeles e dopo aver percorso il red carpet con Beyoncé, Donald Glover, il regista Jon Favreau e gli altri membri del cast americano, ha assistito alla prima proiezione del live action Disney in uscita il 21 agosto, in cui la star del pop italiano dà la voce a Simba. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante, con un emozionante video pubblicato sui social domenica 7 luglio in ...

