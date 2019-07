Il rapper Alessio è morto | i medici si sono arresi Troppo giovane per morire

caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2019) Non ce l’ha fattaMarinato, il22enne rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale nei giorni scorsi insieme ad altri quattro ragazzi. Nel pomeriggio di ieri, 10 luglio, è stata dichiarata la morte celebrale.Ihanno staccato le macchine che tenevano in vitaMarinato, unche sprizzava gioia di vivere. Gli verranno espiantati organi e tessuti. Il ragazzo di Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, come detto, l’altra notte è rimasto vittima di uno spaventoso incidente stradale assieme ad altri 4 giovani tutti del paese, tranne una ragazza di Annone Veneto. Tornavano dalla sagra del paese. Forse un colpo di sonno, l’auto che sbanda e centra un palo, un impatto tremendo. I 4 ragazzistati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, tutti feriti. EMarinato non ce l’ha fatta. Figlio di una delle ...

