Il principe William a Londra durante il King Power Royal Charity Polo

Il principe Harry è geloso di William e Kate? : L'ex maggiordomo di Lady Diana afferma che in passato il principe Harry sia stato molto geloso del principe William e Kate Middleton: ecco la ragione. Il principe Harry è stato per lungo tempo invidioso del principe William. La ragione: la relazione del fratello con Kate Middleton.\\ Si sta parlando da lungo tempo di una presunta faida tra i fratelli della Royal Family e se ne sono presunte le cause. A far luce sulla ragione ...

Kate Middleton e il principe William : foto - : Fonte foto: Getty, LaPresseKate Middleton e il Principe William: foto 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di foto di Kate Middleton e del Principe William: ecco i duchi di Cambridge nel corso di alcuni impegni ufficiali per conto della Royal Family Kate Middleton e il Principe William sono ...

Cosa faresti se i tuoi figli fossero gay? Il principe William spiazza tutti : Il principe William, duca di Cambridge e secondo in linea di successione al trono britannico, ha detto che se in futuro uno dei suoi figli si identificasse come LGBT gli andrebbe “assolutamente bene” e che lo sosterrebbe, insieme alla moglie Kate Middleton. Non ha però nascosto che sarebbe preoccupato per “l’odio” e le “persecuzioni” che potrebbe affrontare a causa della sua posizione.-- La dichiarazione del principe è stata registrata mentre ...

Il principe William : "Se i miei figli fossero gay? L'amore è amore" : Interpellato da un'attivista in occasione della sua recente visita all'Albert Kennedy Trust di Londra, il Principe William ha lasciato tutti di stucco. La domanda rivoltagli è stata tuttavia risolta da una delle risposte più che belle - e normali - che ci si potesse mai aspettare: "Se avessi figli gay? Penso che, ovviamente, reagirei assolutamente bene. Non mi importa chi ameranno i miei figli, L'amore è amore" L'Albert Kennedy Trust di ...

principe William : “George - Charlotte o Louis gay? Per me è assolutamente ok” : “Se George, Charlotte o Louis fossero gay? Per me sarebbe assolutamente ok“. Ad assicurarlo è il Principe William, secondo in linea di successione al trono britannico, che ha dichiarato pubblicamente che per lui non sarebbe affatto un problema un ipotetico futuro coming out da parte dei figli suoi e di Kate Middleton. Certo, la prospettiva è ancora prematura, tenuto conto che i tre principini hanno per ora un’età fra meno di 6 e un ...

Il principe William : "Non avrei nessun problema se i miei figli fossero gay" : Che sia già successo in passato, non è una congettura: è certo. Ma un re o una regina pubblicamente omosessuali potrebbero essere in qualche modo una rivoluzione. E per il duca di Cambridge, William, secondo in linea di successione al trono britannico, non sarebbe affatto un problema. Ad assicurarlo è stato oggi lui stesso, dichiarando di considerare “assolutamente ok” un ipotetico coming out futuro da ...

Il principe William e il messaggio sui diritti degli omosessuali : In visita ufficiale all' "Albert Kennedy Trust" di Londra che dà un tetto a giovani gay e transgender rinnegati e cacciati di casa dalle loro famiglie, il Duca di Cambridge ha spiegato che resterà sempre al fianco dei suoi tre figli qualunque sia il loro orientamento sessuale, anche se teme la pressione sociale e l'omofobia. In occasione del mese del Pride e del 50 ° anniversario della rivolta di Stonewall, anche il Principe William ...

Il principe William : "Se i miei figli fossero gay? Nessun problema - ma preoccupato per l'odio" - : Erika Pomella Durante un incontro con un'associazione che si occupa di giovane appartenenti alla comunità LGBT+, il Principe William ha spiegato come reagirebbe se i suoi figli gli confessassero di essere gay Il Principe William ha dichiarato che uno dei suoi figli avuti con Kate Middleton, in futuro dovesse confessargli di essere gay per lui non ci sarebbero problemi, sebbene sarebbe senz'altro preoccupato dalla pressione che ...

Il principe William “ovviamente” sosterrà i suoi figli se facessero coming out : Niente cliché: è stato molto onesto sullo scenario The post Il principe William “ovviamente” sosterrà i suoi figli se facessero coming out appeared first on News Mtv Italia.

Il principe William ha risposto alla domanda : “Cosa faresti se uno dei tuoi figli fosse gay” : Niente cliché: è stato molto onesto The post Il principe William ha risposto alla domanda: “Cosa faresti se uno dei tuoi figli fosse gay” appeared first on News Mtv Italia.

Lady Gaga convince il principe William ad aiutare i senzatetto della comunità LGBTQ+ a Londra : Dopo aver annunciato con la sua Born This Way Foundation il finanziamento di un programma di educazione alla salute mentale nelle scuole americane, Lady Gaga continua ad occuparsi di beneficenza e, in occasione del mese di giugno che tradizionalmente è dedicato all'orgoglio LGBTQ+, ha ottenuto un nuovo risultato. Su suo invito, infatti, il principe Williams sosterrà un ente di beneficenza che aiuta i giovani persone senzatetto e in ...

Il principe William compie 37 anni : il dolcissimo regalo di Kate e dei bambini : Secondo il tabloid The Sun, la duchessa di Cambridge avrebbe preparato insieme ai figli George, Charlotte e Louis un regalo...

Il principe William ha compiuto 37 anni : ecco cosa gli hanno regalato i tre figli - : Roberta Damiata Oggi è stato rivelato il tenero regalo che i principi George, Charlotte e Louis hanno fatto per il 37° compleanno di William Di sicuro per i suoi 37 anni il principe William avrà ricevuto moltissimi regali, ma di sicuro quello che gli avrà fatto più piacere è stato quello dei suoi tre figli: George, Charlotte e Louis. Il delizioso regalo che oggi è stato rivelato è stato fatto con l’aiuto di mamma Kate Middleton con ...

Kate Middleton e il principe William in crisi - lei va in televisione e lancia un messaggio in codice al marito : C’è aria di crisi nel matrimonio tra il principe William e Kate Middleton. Dietro l’apparente famiglia perfetta si nasconderebbero malumori e tradimenti. A corte, infatti, girano voci su una presunta relazione tra l’erede al trono e l’ex modella Rose Hanbury. La Duchessa, che si dimostra sempre più insofferente, avrebbe lanciato in televisione una sorta di messaggio in codice al marito. Ospite della trasmissione per ...