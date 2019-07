Il presidente di Nintendo of America conferma | Switch Lite non sostituirà il 3DS

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019)da poco ha rivelato, una versione ridisegnata del dispositivo che è stato progettato esplicitamente per essere riprodotto in movimento. A differenza delloprincipale, non è possibile collegarlo a un televisore per giocare a casa. Potreste pensare che unosolo portatile segnerà la fine di3DS, manon la vede necessariamente in questo modo. La società afferma che non sta terminando il supporto per la linea di sistemi 3DS nonostante l'arrivo di. "Continueremo a supportare la nostra famiglia di sistemi 3DS finché esisterà", afferma ildiof, Doug Bowser, riporta The Verge.Leggi altro...

