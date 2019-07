Il piano della Lega Uno scambio di Sì von der Leyen Giorgetti

Emergenza rifiuti Roma 2019 : piano del comune - l’appello della Raggi : Emergenza rifiuti Roma 2019: piano del comune, l’appello della Raggi Nella Capitale ritorna il problema – immancabile – dell’Emergenza rifiuti. Con l’estate che avanza e il gran caldo, il problema dei rifiuti diventa ancora più urgente e, per certi versi, insostenibile. I problemi igienico-sanitari legati all’Emergenza si fanno ancor più pressanti in occasione di ondate di calore. La sindaca capitolina ...

Trasformazione digitale : l’indagine della Corte dei conti sul piano triennale per l’informatica : La Corte dei conti ha avviato la prima indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale da parte degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province autonome). l’indagine si propone di fornire al Parlamento una fotografia sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale da parte delle amministrazioni territoriali richiamando l’attenzione sulla necessità di portare a compimento le attività operative ...

Pamela Prati - nuova vita dopo lo scandalo : "Come trasformo il dolore" - il piano della showgirl : “Grazie. A tutti coloro che mi sono stati vicini in questi mesi difficili e grazie anche a chi mi ha fatto del male, in questi stessi mesi, in cui era facile farmene". Pamela Prati rompe il silenzio e lo fa su Instagram. "Senza i secondi, non avrei visto così bene e amato così tanto i primi. Grazie

Tutela della biodiversità sull’altopiano della Sila : dalla sostenibilità all’impatto dei cambiamenti climatici : Si è svolto ieri il primo dei tre appuntamenti dedicati alla presentazione del progetto Progea, finanziato dal PSR Calabria 2014-2020, all’interno della misura 16.1.1 “Supporto alla costituzione ed al funzionamento di gruppi operativi PEI”. Il progetto ha come focus principale la Tutela della biodiversità sull’altipiano della Sila, con particolare attenzione ai pascoli montani, e coinvolge come capofila Fattoria Biò, importante realtà, che ha ...

Novi Ligure - bimbo di 8 anni precipita dal sesto piano di casa e muore : soffriva di disturbi della personalità : Un bambino di otto anni è morto dopo essere precipitato dal sesto piano dell'abitazione di Novi Ligure (Alessandria) in cui viveva con la famiglia. L'incidente è avvenuto...

Caldo : Veneto - oggi allarme rosso - attivo il piano della Regione' (3) : (AdnKronos) - La popolazione considerata a rischio comprende gli anziani, i bambini da zero a 4 anni, i diabetici, gli ipertesi, chi soffre di malattie venose, le persone non autosufficienti, chi ha patologie renali e chi è sottoposto a trattamenti farmacologici. Il disagio climatico viene valutato

Caldo : Veneto - oggi allarme rosso - attivo il piano della Regione' (2) : (AdnKronos) - “E’ un servizio che affiniamo di anno in anno – spiega Lanzarin - e che comprende sia iniziative di tipo prettamente sanitario, come una diversa lettura dei dispatch che arrivano ai Pronto Soccorso per valutare attentamente se la richiesta di aiuto sia legata a un disagio climatico, ma

Caldo : Veneto - oggi allarme rosso - attivo il piano della Regione' : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - “Il Protocollo Operativo speciale per affrontare gli aspetti sanitari dell’ondata di Caldo che ha iniziato a interessare il Veneto è attivo e funzionante su tutto il territorio. Nei Pronto Soccorso stiamo registrando un po’ ovunque un aumento degli accessi causati da p

La bambina cade dalla finestra al secondo piano della sua casa e questo ragazzo di 17 anni la salva così : Si chiama Feuzi Zabaat, è un ragazzo algerino di 17 anni e grazie alla sua prontezza di riflessi è riuscito a salvare la vita della piccola Doha Muhammed, una bambina di due anni, caduta dalla finestra al secondo piano di una palazzina di Istanbul. La piccola è sfuggita al controllo della madre e ha aperto la finestra. Per strada dei ragazzi, uno si accorge di quello che sta per accadere e si mette in posizione. Quando la piccola cade la prende ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Torino disponibile ad ‘aiutare’ Milano-Cortina : ecco il piano della sindaca Appendino : Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a colloquio con la sindaca di Torino Chiara Appendino: si studia la posizione del capoluogo piemontese in merito alle Olimpiadi Invernali 2026 Presso il palazzo della Regione Piemonte, situato in piazza San Carlo a Torino, il presidente Alberto Cirio ha incontrato la sindaca della città, Chiara Appendino. Il tema dell’incontro è stata l’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a ...

SCENARIO/ Il piano della Germania per distruggere l'Ue e farne un'altra su misura : Diversi segnali indicano la costituzione di una nuova Unione attorno alla Germania. Un progetto che prevede l'indebolimento di Francia e soprattutto Italia

Il vero piano B della Lega? Una campagna contro l’Europa : Parla e non emette suono, cammina ma non si muove. Sta lì a prolungare oltre l’inverosimile un discorso che durerà più di mezz’ora – e che per mezz’ora continuerà a ruotare intorno al centro di gravità dell’ormai famigerata lettera da spedire alla Commissione europea, senza mai davvero arrivarci – n

Se il Vesuvio erutta : pronto piano d'evacuazione nazionale della Campania : Claudio Carollo Gemellaggi con tutta Italia per accogliere 1milione e 155mila sfollati in caso di eruzione, da 31 Comuni inclusi nella zona rossa, 25 nell'area Vesuviana e sette in quella Flegrea Il Vesuvio potrebbe eruttare da un momento all’altro? Può darsi, quando non si può sapere, ma è un'eventualità da prendere talmente sul serio che intanto i comuni si stanno portando avanti per un colossale piano d'evacuazione delle ...