Il NYT a Napoli 36 ore | “Città di bellezza gloriosa ma sbrindellata | oggi senza monnezza

(Di giovedì 11 luglio 2019) L’appeal di Elena Ferrante e Gomorra “Una città dima, nota per la sua vitalità e, sì, un brivido di minaccia”, sorvegliata com’è dal Vesuvio. È così che descriveLaura Rysman, sul New York Times, in un reportage sulle 36 ore trascorse nella nostra città. La giornalista mette l’accento, subito, sul fatto che, ora, “campicchia di visitatori” visto che, dal 2010, il turismo è più che raddoppiato. E, da straniera in visita a casa nostra, non manca di sottolineare altri dati positivi. Come il fatto che il crimine è diminuito (in particolare, il tasso di omicidi, che nel 2018 è stato del 44% in meno rispetto all’anno precedente, secondo il Ministero degli Interni ). O che si sono notevolmente ridotte anche “le pile di spazzatura”. L’appeal turistico è stato generato dai ...

