Il nuovo trailer di GreedFall si focalizza sui personaggi e il mondo di gioco

Greedfall : Data di uscita nuovo Gameplay Trailer : Greedfall, l’ultimo GDR ad opera di Spiders Studio, ti invita a forgiare il tuo destino sull’inesplorata isola di Teer Fradee, dal 10 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il vecchio mondo sta morendo e la sua popolazione stremata è afflitta da una malattia apparentemente inarrestabile. L’unico barlume di speranza risiede in alcune voci che sostengono che una cura potrebbe essere trovata sull’isola ...

Gareggia per la gloria con il nuovo Gameplay Trailer di GRID : Codemasters ha pubblicato un nuovo e adrenalinico Trailer di Gameplay di GRID. Il semaforo diventa verde, le auto scattano in avanti e sfrecciano verso la prima curva nel tanto atteso ritorno dell’amatissimo franchise racing in arrivo per PlayStation 4 , Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC (DVD e Steam). I giocatori che effettueranno il pre-order di GRID o che acquisteranno la Day One Edition o la Ultimate Edition, riceveranno come ...

Fast & Furious – Hobbs & Shaw : nuovo trailer italiano del film! : Fast & Furious – Hobbs & Shaw, ecco un nuovo e spettacolare trailer dello spinoff! Fast & Furious – Hobbs and Shaw – Scene d’azione e adrenalina infinita nel trailer finale appena pubblicato online dalla Universal Pictures. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoFast & Furious – Hobbs & Shaw: nuovo trailer italiano del film!L'articolo Fast & ...

Maleficent : Signora del male - il nuovo trailer con Angelina Jolie : http://www.youtube.com/watch?v=n0OFH4xpPr4 Continua a pieno ritmo la corsa dei live-action Disney: dopo gli annunci sulla prossima Sirenetta e il primo teaser di Mulan, arriva in queste ore anche un nuovo trailer dedicato a maleficent: Signora del male. Si tratta del secondo capitolo ispirato a La bella addormentata nel bosco, in cui Angelina Jolie torna a interpretare la strega malefica. La nuova clip di anticipazione mostra più nel dettaglio ...

Pokémon Spada e Scudo : il nuovo trailer mostra il Gigantamax in azione durante il combattimento tra palestre : The Pokémon Company ha appena pubblicato un nuovo trailer dedicato a Pokémon Spada e Scudo.Attualmente le due versioni del gioco avranno Pokémon e Capipalestra esclusivi. Ad esempio, Deino e Jangmo-o appaiono solo in Pokémon Spada, mentre Larvitar e Goomy appaiono solo nella versione Scudo. Nel video vengono mostrate alcune delle creature presenti nel gioco: tra queste troviamo Alcremie, Yamper, RolyColy e Duraludon.Ma la vera chicca è il ...

Mulan - c’è il primo trailer del nuovo live action Disney : ecco quando uscirà al cinema : FQ Magazine Elisa Isoardi: “Adesso non voglio un uomo, mi basta un barboncino” Tra Kill Bill e un qualsiasi wuxiapian. Il trailer del remake live action di Mulan targato Disney rimescola le carte del dejà vù e sembra scostarsi un pochino dall’originale animazione del 1998. Nel ruolo di Mulan è Liu Yifei, la 32enne attrice di origine cinese, ma ...

Mulan : online il trailer del nuovo live action Disney : È ufficialmente online il trailer del nuovo live action Disney Mulan, rivisitazione del classico d’animazione del 1998. Verrà anche data un’attenzione particolare al poema cinese a cui è ispirato, La Ballata di Mulan. Mulan arriverà nelle sale italiane nel 2020. Sono stati inoltre rilasciati il teaser poster e le prime foto ufficiali dal set. La regia è affidata a Niki Caro (La Ragazza delle Balene, McFarland USA), mentre la ...

«Mulan» - perché (ci) piace il primo trailer del nuovo live action Disney : Mulan c'è. Continua il trend live action dei classici Disney: dopo la prima tranche di Cenerentola, La Bella e La Bestia e Il Libro della Giungla, è cominciata la seconda. Così, dopo il divisivo Dumbo di Tim Burton – sul quale ci sono posizioni opposte di apprezzamento e di perplessità – è toccato ad Aladdin. Mentre scorre il conto alla rovescia per Il Re Leone, tra i titoli più attesi ...

«Mulan» - il primo trailer del nuovo live-action Disney : Mulan, le prime immagini del live-action DisneyMulan, le prime immagini del live-action DisneyMulan, le prime immagini del live-action DisneyPiù violento del cartone che fu, con le spade sguainate e i nemici trafitti. Il trailer di Mulan, il primo che la Disney abbia diffuso online, sembra aver cambiato l’assetto della pellicola originale. Sembra averne ridotto la magia per fare spazio a qualità tutte umane. Non c’è Mushu, nel filmato, né ...

Remnant : From the Ashes si mostra in un nuovo trailer dedicato al Ward 13 ed al Labirinto : I ragazzi di Gunfire Games hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato agli Hub presenti in Remnant: From the Ashes, precisamente stiamo parlando del Ward 13 e del Labirinto.Come riporta VG247, Ward 13 è una sorta di base a disposizione del giocatore in cui sarà possibile ottenere rifornimenti, potenziare le varie armi ed acquisirne di nuove, oltre ad approfondire il lore del gioco. Il Labirinto è invece una sorta dimensione legata a più piani di ...

Fire Emblem Three Houses : disponibile un nuovo trailer dedicato alla casata delle Aquile Nere : Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al suo nuovo JRPG tattico Fire Emblem: Three Houses, il video di oggi presenta al giocatore la casata delle Aquile Nere, una della casate (appunto) che il giocatore potrà scegliere di guidare.Come riporta Gematsu, ecco la descrizione riportata da Nintendo:"Guidata da Edelgard, la casata delle Aquile Nere rappresenta l'Impero Adrestiano, potenza che domina la metà più a sud di Fódlan. Questo grande ...

Cuphead : l'espansione The Delicious Last Course è stata rinviata al 2020 e si mostra in un nuovo trailer : Cuphead: The Delicious Last Course è stato ufficialmente rinviato al 2020, segnala VG247.Studio MDHR ha annunciato un ritardo per l'espansione The Delicious Last Course di Cuphead e, secondo il team, questo rinvio garantirà che il DLC sarà "una grande esperienza" al momento dell'uscita."Mentre inizialmente abbiamo annunciato una data di uscita per il 2019 per l'espansione The Delicious Last Course, la nostra massima priorità è assicurarsi che ...

nuovo trailer per L’Immortale con Marco d’Amore nei panni di Ciro di Marzio nel ricordo di Debora : Dimenticate le prime immagini de L'Immortale che avete visto alla fine della quarta stagione di Gomorra, adesso il film di e con Marco d'Amore si presenta con quello che possiamo definire il primo trailer ufficiale. Questa volta al centro del video non ci sono immagini già viste nella serie Sky ma scene inedite o, meglio, una scena in cui Ciro di Marzio sembra reduce da un'esplosione, si guarda intorno un po' frastornato mentre sottofondo ...

Dr. Mario World : il nuovo trailer introduce il multiplayer : Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer per Dr. Mario World che introduce il gameplay multiplayer del gioco, segnala Gematsu.Ecco una panoramica del gioco, tramite il sito ufficiale:"Sfrutta il tuo ingegno per eliminare i virus!"Leggi altro...