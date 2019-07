Il nuovo spin off di The Walking Dead non ha un titolo ma ha i suoi primi tre personaggi

Tencent : le società cinesi spingono per utilizzare un nuovo sistema di rating per quanto riguarda i giochi : Tencent, assieme ad altri publisher cinesi, sta per creare un nuovo sistema di classificazione per erà, in risposta alle dure leggi del governo cinese che regolamentano i giochi.Come riporta GamesIndustry, oltre dieci società di gioco cinesi partecipano alla creazione, discussione e implementazione di questo sistema, tra cui NetEase e Perfect World. Già aziende come Tencent e NetEase hanno imposto restrizioni sui propri giochi per impedire ai ...

Succubus : lo spin-off dell'infernale Agony riceve un nuovo trailer : Attraverso un comunicato stampa apprendiamo che Madmind ha da poco pubblicato un nuovo trailer dedicato al suo Succubus, lo spin-off dell'infernale (e discusso) Agony.Insieme al nuovo trailer, gli sviluppatori lanciano una campagna sui social media con cui i giocatori saranno in grado di stabilire un contatto diretto con il personaggio principale del gioco, Succubus Vydija. "Grazie al telefono finito direttamente nella sua caverna, Vydija ha ora ...

Titolo Juve +3%. L’attesa per il nuovo allenatore continua a spingere il titolo in borsa : Sì attendono le 17 per la chiusura ufficiale delle contrattazioni a Piazza Affari, l’andamento oggi è stato positivo per quasi tutti i titoli, ma tra tutti la Juve è in testa. Il titolo bianconero continua a guadagnare punti dopo il brusco calo seguente la sconfitta in Champions. Anche oggi si appresta a chiudere con un +3%, con una quotazione che supera tutti gli altri titoli. È indubbio che l’incertezza intorno al nuovo allenatore e la sfida ...

Darksiders : Genesis è il nuovo spin-off della saga in stile Diablo : Dopo essere stato protagonista dei rumor degli scorsi giorni, Darksiders: Genesis è stato finalmente annunciato ufficialmente. Si tratta di un Hack and slash con visuale dall'alto (in pieno stile Diablo e compagni), ambientato nell'universo di Darksiders.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il titolo è stato sviluppato da Airship Syndicate (Battle Chasers: Nightwar) e sarà disponibile su Google Stadia, PC, Nintendo Switch e PS4. E' stato ...

nuovo allenatore Juventus - parla il cugino di Pochettino : “tutta la famiglia lo spinge in bianconero - si è incontrato con Paratici” : Daniele Pochettino, cugino dell’allenatore del Totteham, ha rivelato dei particolari retroscena riguardanti un possibile arrivo in bianconero del coach degli Spurs Venerdì scorso, la Juventus ha annunciato al mondo intero la separazione con Massimiliano Allegri. La società bianconera e l’allenatore toscano prenderanno strade diverse dopo Sampdoria-Juventus, chiudendo dunque un cliclo straordinario e vincente. La domanda adesso ...

Lambert - respinto nuovo ricorso genitori : 17.12 La Corte europea dei diritti umani ha respinto per direttissima, "in mancanza di elementi nuovi", un ulteriore ricorso dei genitori di Vincent Lambert, che avevano chiesto di bloccare la sospensione dei trattamenti al figlio,in stato vegetativo da 10 anni. I genitori in contrasto con moglie, fratelli Lambert. Le procedure per mettere fine alle cure del 42enne, tetraplegico e in stato vegetativo nell'ospedale di Reims, sono già iniziate. ...