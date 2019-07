Ecco il nuovo fidanzato di Diletta Leotta

(Di giovedì 11 luglio 2019) Poche settimane faha annunciato la fine del suo lungo fidanzamento con Matteo Mammì, dirigente Sky con cui sembrava essere a un passo dal matrimonio, e il ritorno nei ranghi delle single. Da quel momento si è scatenato il ‘toto’ e il nome della conduttrice di Sky, diventata la single più ambita dell’estate, è stato accostato a tutti gli “scapoli d’oro” del momento: da Francesco Monte al calciatore Marco Borriello.“Staccarci è stata una scelta di entrambi – ha confessatoparlando della rottura con Matteo Mammì – Ma non si sa mai che cosa può succedere…”. La siciliana non aveva chiuso la porta definitivamente e aveva aggiunto: “Non amo parlare pubblicamente della mia vita personale. Ma mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…”.E parlando dell’uomo ideale aveva detto: “L’uomo dei sogni? Per me ha gli occhi verdi di papà Rori. E poi la simpatia, il carattere, la pazienza, l’intelligenza che lo rendono speciale. E se fosse un po’ più alto di lui, sarebbe proprio perfetto”. Dopo diversi flirt attributi e di cui il più curioso era con l’ex tronista di Uomini e Donne ed exdi Cecilia Rodriguez (oggi felicemente fidanzata con Ignazio Moser) Francesco Monte, ora un altro scoop investe la bella. A dare la notizia ci ha pensato Spy che nel numero in uscita venerdì 12 luglio pubblica le foto dellaaccanto alla nuova fiamma.