calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Ilriveste un ruolo di primo piano per ilale storico del Paese. E’ quanto emerge dal Rendiconto Generale della Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2018 presentato dal Ministro dell’Economia Giovanni Tria per ciò che concerne il ministero per i Beni e le attività culturali. Ilcontribuisce infatti a diverse decine di voci di spesa, i capitoli più pesanti sono la conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, compresa la manutenzione straordinaria delstorico (oltre 6,6 milioni), le spese per l’estensione della rete fonia dati immagini agli istituti territoriali per la comunicazione e la valorizzazione del(circa 6,7 milioni), la conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, per il ...

Le_Valentinois7 : New post: 'Lotto: in 2018 importante sostegno patrimonio culturale, 6,6 mln per progetti sperimentali ' - fisco24_info : Lotto: in 2018 importante sostegno patrimonio culturale, 6,6 mln per progetti sperimentali : E' quanto emerge dal… - Adnkronos : Il Lotto è un importante sostegno al patrimonio culturale -