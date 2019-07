Il Lecce che verrà | difesa e attacco rivoluzionati | 5 innesti in attesta di Yilmaz | il

Lecce - 30 arresti per mafia in provincia : indagato anche il Sindaco di Scorrano : I carabinieri del Norm di Maglie hanno eseguito questa mattina all'alba, 24 giugno, 30 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone accusate, a vario titolo, di fare parte di un sodalizio criminale giudicato di stampo mafioso. Tra gli indagati ci sono anche insospettabili, come ad esempio il primo cittadino di Scorrano, Guido Nicola Stefanelli. Il Sindaco dovrà rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa. ...

Lecce - oggi 20 giugno i funerali della 16enne che si è tolta la vita ad Andria : Si sono svolti questo pomeriggio presso la parrocchia di Fulgenzio a Lecce i funerali della 16enne che martedì scorso si è tolta la vita in una comunità ad Andria, dove si trovava da qualche tempo. La giovane era originaria del Salento, e si è impiccata con una cintura nella sua stanza, dove è stata trovata esanime dal personale della struttura. La cintura con la quale l'adolescente ha compiuto l'estremo gesto è stata posta sotto sequestro. ...

Ragusa - schiaffi ai bimbi dell’asilo per farli mangiare. Botte in una scuola anche a Lecce : A Ragusa arrestata una maestra di 56 anni di asilo nido. “Ma io voglio bene ai bambini”, ha detto ai militari arrivati a casa sua per notificarle l’arresto. Nel Salento un’insegnante di scuola materna di 61 anni è stata interdetta dall'esercizio della sua attività per avere maltrattato, minacciato e in alcuni casi malmenato bimbi di 3 anni.

Lecce - presentate le nuove maglie e la campagna abbonamenti : deciso anche il luogo del ritiro [FOTO] : Dopo la grande stagione che si è conclusa con la promozione nel campionato di Serie A, il Lecce pensa a confermarsi anche in massima categoria e programma il futuro. Questa mattina il vice presidente del sodalizio giallorosso Corrado Liguori ha presentato la campagna abbonamenti, la vendita partirà venerdì 7 giugno e fino al 21 sarà il periodo riservato ai tifosi che nelle stagioni sportive 17/18 e 18/19 hanno sottoscritto la tessera, dal ...

Lecce - sulla scheda elettorale un 'De' di troppo : sbagliato il cognome del candidato sindaco : Quella che arriva dalla provincia di Lecce, precisamente da Novoli, è una notizia abbastanza curiosa ma che ha rischiato di creare non pochi intoppi nell'ultima tornata elettorale valida per elezioni europee e amministrative, svolte domenica scorsa, 26 maggio. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, il nome di un candidato sindaco, Roberto Nitto, è stato scritto in maniera sbagliata sulla scheda elettorale. Gli elettori infatti si sono ...

Lecce - anche nel Salento trionfa la Lega di Matteo Salvini : Si sono concluse ieri sera alle 23:00 le elezioni europee 2019 in tutta Italia e in altri Paesi del "Vecchio Continente". Gli elettori sono stati chiamati alle urne per rinnovare i componenti del Parlamento di Strasburgo: al nostro Paese spettano 73 seggi. La popolazione su tutto il territorio nazionale si è espressa a favore di Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dell'Interno, nonché numero uno della Lega, che ha ottenuto una percentuale che ...

Lecce - bimbo di tre anni seviziato perché si opponeva ad abusi : indagati padre e zio : Quella che arriva dalla provincia di Lecce, precisamente da un paese nel circondario di Galatina, è una storia davvero orribile, in quanto un bambino di soli tre anni, dal 2015 al 2017, avrebbe subito abusi in famiglia. Per questo sono indagati padre e zio, che dovranno rispondere di accuse gravissime, una su tutte quella di violenza. Ma non solo, perché in più di un'occasione i due avrebbero fotografato il bimbo completamente svestito, e per ...

Lecce - visita di Matteo Salvini : 'Qui c'è qualche centro sociale da chiudere' : Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto in Puglia nelle scorse ore nell'ambito della campagna elettorale per elezioni europee, previste per domenica prossima, 26 maggio. Il ministro, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, è stato accolto a Lecce, una delle sue tappe del tour pugliese, da striscioni di benvenuto piuttosto espliciti. Ne è un esempio quello apparso su Palazzo Adorno, situato in pieno centro ...

Salvini a Lecce - piazza vietata a manifestante mascherato : "Digos - sono Zorro : mi state cercando" : Respinto alle transenne che delimitano piazza Sant'Oronzo, al centro di Lecce, dove è previsto un comizio del vicepremier

Lecce - Moby e Pasta Maffei sponsor anche in Serie A : sponsor Lecce Serie A – La promozione in Serie A dovrebbe consentire al Lecce di aumentare gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni, a cominciare da main sponsor e co-sponsor. Secondo quanto riferito dal Nuovo Quotidiano di Puglia, si va verso la conferma in blocco delle aziende che hanno sposato la causa giallorossa ormai da alcuni anni, […] L'articolo Lecce, Moby e Pasta Maffei sponsor anche in Serie A è stato realizzato da ...

A Lecce una ragazza si è presa un pugno perché difendeva la bandiera della Lega : In vista dell'arrivo a Lecce di Matteo Salvini si surriscalda il clima a Lecce, dove oggi alcuni giovani militanti locali del Carroccio sono stati aggrediti mentre si trovavano in un gazebo allestito in piazza sant'Oronzo. Tra loro vi erano il segretario cittadino della Lega, Mario Spagnolo, e una ragazza che è rimasta ferita ed ha dovuto fare ricorso alle cure mediche. Durante il raid, probabilmente opera di alcuni esponenti dell'area ...