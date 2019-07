Il Gratta e Vinci premia Pozzuoli | vinti 500mila euro con «Il miliardario»

Dopo tre rapine si pente : quello che aveva rubato lo aveva speso in Gratta e Vinci : Disperazione e rabbia hanno portato un uomo a confessare tre rapine compiute a Modena. I soldi in parte erano stati impiegati per comprare Gratta e Vinci . La storia ha i contorni surreali, ma tant'è che la disperazione umana porta proprio a superare anche la stessa immaginazione. Tre rapine a Modena a due farmacie e ad un edicola. Schiacciato dal peso di quanto commesso e da una profonda disperazione personale, il rapinatore - un ...

Spero che si faccia vivo! Vince 7 milioni di euro con un Gratta e vinci da 20 euro : vinci ta da record nel comune Lombardo, dove un fortunato ha scelto il biglietto giusto in tabaccheria, mettendosi in tasca una fortuna. Questa volta è successo a Cremona, dove un fortunato-fortunatissimo cittadino ha vinto la bellezza di 20 milioni di euro gratta ndo il gratta e vinci giusto. Comprato per 20 euro , quel biglietto si è rivelato un tesoro. Si tratta di un tagliando del concorso "500 milioni - Super Cash". E il cash è ...

Compra Gratta e vinci da 20 euro e non può credere ai suoi occhi : vincita clamorosa : La dea bendata bacia Sulmona, dove c’è un nuovo milionario. Ha Comprato in tabaccheria un Gratta e vinci da 20 euro ed è tornato a casa con 2 milioni. Il fortunato, scrive Il Messaggero, in città è conosciuto, ma non vuole svelare il suo nome. La vincita record è avvenuta domenica mattina, 9 giugno, nella tabaccheria di via Mazzara che Rosa Maria Savino gestisce insieme al marito Antonio. Il cliente, che ancora non sapeva di essere diventato il ...