Il grande giorno è arrivato | Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati

L’uomo del giorno – Hugo Sanchez - grande bomber del Real Madrid : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, oggi è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio, in particolar modo è il compleanno di Hugo Sanchez, bomber del passato con la maglia del Real Madrid. Inizia la carriera con la maglia del PUMAS, poi una breve esperienza con il San Diego Sockers. Poi due grandi chiamate, prima quella dell’Atletico Madrid, poi quella ...

L’uomo del giorno – Ludovic Giuly - una grande carriera rovinata da un sms : e quel gol copertina [VIDEO] : Parliamo oggi di Ludovic Giuly, uno dei calciatori francesi più noti degli ultimi anni. Nato a Lione il 10 luglio del 1976, Giuly compie oggi 43 anni. Iniziata la carriera con il Lione, passò al Monaco nel 1998, diventando l’idolo della tifoseria monegasca. Nel 2004 arriva una chiamata difficile da rifiutare: quella del Barcellona. Tre anni in blaugrana con una Champions League vinta. Una stagione alla Roma con 6 reti in 32 presenze, ...

L’uomo del giorno – Christian Abbiati - grande protagonista con la maglia del Milan : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno‘, giornata importante per gli appassionati di calcio ed anche per il Milan, è il compleanno dell’ex portiere Christian Abbiati. Inizia la carriera al Monza ma la prima grande esperienza è con il Milan, diventa un grande protagonista proprio in difesa della porta rossonera. Poi altre esperienze al Genoa, Juventus, Torino ed Atletico Madrid ma il cuore lo ...

Stromboli il giorno dopo La grande fuga dei turisti (con la tentazione selfie) : Nino Materi Ancora allarme. Il sindaco: scenario post bellico. L'amico della vittima: l'ho visto morire Ieri da queste colonne il professor Stefano Zecchi ci ha spiegato, mirabilmente, il segreto del «fascino dell'inferno»: l'eruzione del vulcano Stromboli come metafora della bellezza che si sublima nel fuoco e nella morte; Zecchi è volato alto sulle ali dell'«infinito e dell'eterno», mentre a una quota decisamente più bassa stanno ...

Italia eliminata - Bertolini il giorno dopo : “grande avventura - adesso il professionismo” : “Dispiace, perche’ stavamo vivendo un’avventura importante, ma giustamente ha vinto la squadra piu’ forte. Le ragazze ora hanno piu’ consapevolezza nelle loro qualita’, nessuna di loro aveva mai partecipato a un Mondiale e quindi anche l’aspetto emotivo, che e’ stato il nostro punto di forza, ha comportato anche un dispendio di energie incredibile. E’ un punto di partenza. ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Frank Lampard - adesso il grande salto da allenatore : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, giornata importante per gli appassionati di calcio e delle statistiche. Oggi è il compleanno di Frank Lampard, figura legata al mondo del Chelsea. grande carriera da calciatore, inizia allo Swansea ma la prima vera grande esperienza è con la maglia è con il West Ham, si mette in mostra e diventa la bandiere del Chelsea ed uno dei migliori ...

Previsioni Meteo - nel giorno del Solstizio d’Estate inizierà la più grande ondata di caldo di sempre : Previsioni Meteo – Ultime ore di tregua concesse dal caldo all’Italia tra oggi e domani. Già dalla serata di domani, Giovedì 20 Giugno, le temperature inizieranno ad aumentare per quella che potrebbe diventare l’ondata di caldo più intensa di sempre nella storia climatica del nostro Paese. Gli ultimi aggiornamenti delle mappe sono terribili, e confermano quanto abbiamo già scritto nei precedenti aggiornamenti di ...

Asteroidi - Nasa : “Rischio di schianto più grande di quanto si pensi”. Oggi ultimo giorno per osservare 1999 KW4 : Un asteroide accompagnato dalla sua piccola luna sarà visibile dall’Italia con piccoli telescopi fino a Oggi 10 giugno. Si chiama 1999 KW4 e ha un diametro stimato 1,3 chilometri, mentre il suo satellite naturale misura circa 500 metri. La coppia si è avvicinata alla distanza di sicurezza di circa 4,5 milioni di chilometri e ora è in fase di allontanamento. Scoperto il 20 maggio 1999 dal progetto americano Linear per l’individuazione degli ...

Finale grande Fratello - la confessione dei concorrenti prima del gran giorno : grande Fratello Finale, i concorrenti tirano le somme della loro avventura La Finale del grande Fratello 2019 è alle porte. Domani sera conosceremo il vincitore della 16esima edizione, ma prima ancora c’è l’ultimo finalista da eleggere. Lunedì scorso, il pubblico ha scelto Martina, Gianmarco e Daniele come nuovi finalisti, che si sono aggiunti a Gennaro, il […] L'articolo Finale grande Fratello, la confessione dei concorrenti ...

grande Fratello - Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si conoscevano prima : "Un giorno l'ho vista in costume..." : La finale del Grande Fratello si avvicina e Daniele Dal Moro ha deciso di dare pepe alla vigilia, con qualche succoso retroscena su Martina Nasoni. I due sono stati protagonisti di un costante tira-e-molla, tra momenti di tenerezza e tensione. Entrambi avevano iniziato l'avventura nel reality di Can

Matrimonio - cosa indossare se siete tra gli invitati del grande giorno : Andare a un Matrimonio suscita sempre una serie di domande e dubbi sulla mise giusta da indossare. Dopo aver dato preziosi suggerimenti allo sposo e ai testimoni, eccoci infine a occuparci del look per gli invitati. Il periodo delle cerimonie è decisamente entrato nel vivo e, tra un impegno e l’altro, capita di frequente di ritrovarsi a una settimana dal Matrimonio a cui dovete prendere parte e non avere la più pallida idea di ...

Notizie del giorno – La Fiorentina sogna in grande per la panchina - Jorginho duro su Sarri - le ultime sullo stupro di Neymar : ALLENATORE Fiorentina, TRA IDEE CONCRETE E DUE SOGNI – A Firenze sta iniziando un nuovo progetto con un nuovo proprietario, Commisso, che ha intenzione di presentarsi con il botto e costruire una squadra competitiva. La prima mossa sarà quella dell’allenatore. Si è parlato di un profilo internazionale ed il nome ideale sembra quello di Claudio Ranieri. Una soluzione porta ad un altro ex Roma, Di Francesco, mentre i sogni sono ...

Finale Champions League : domani il grande giorno di Tottenham-Liverpool : domani è il grande giorno. A Madrid infatti si disputa la Finale della Champions League. Al Wanda Metropolitano, alle ore 21:00