Il futuro del clima si gioca nelle città

Toyota - Con Denso per i semiconduttori delle auto del futuro : La Toyota continua ad ampliare la rete delle sue collaborazioni. Il costruttore giapponese ha siglato un accordo con la società di componentistica Denso per costituire una joint venture attiva nella ricerca e nello sviluppo di semiconduttori di nuova generazione destinati a veicoli connessi e autonomi.Il via ad aprile. La joint venture, che vedrà la Denso detenere il 51% del capitale e la Toyota il restante 49%, si prevede verrà costituita ...

ILVA/ Ecco il peggior nemico per il futuro dell'acciaio a Taranto : Non è stato ancora raggiunto un accordo in grado di assicurare il futuro dell'ex ILVA a Taranto. A rischio tanti posti di lavoro

Bentley EXP 100 GT - Celebra i 100 anni del marchio con uno sguardo al futuro : La Bentley si è evoluta moltissimo negli ultimi anni, ma ha grandi progetti per il futuro e lo dimostra con una concept che rompe gli schemi e Celebra in maniera dirompente i 100 anni del marchio. la EXP 100 GT, appena presentata nella sede di Crewe. La Gran Turismo elettrica per il 2035. Per immaginare l'evoluzione della mobilità la Bentley ha pensato a una sportiva elettrica e autonoma che cerca nuove declinazioni del lusso, inteso sia come ...

Pogba Juventus - parole chiarissime di Solskjaer sul futuro del francese : Pogba Juventus- Intervenuto dal ritiro del Manchester United, il tecnico Solskjaer ha fatto il punto della situazione sul mercato del club inglese, ragionando attentamente anche sul prossimo futuro di Pogba, accostato sempre con maggiore frequenza alla Juventus. Il tecnico ha così rivelato: “Ci sono state un sacco di chiacchiere e speculazioni su molti dei nostri […] More

Tour de France 2019 : Elia Viviani torna re delle volate davanti a tutti i big Mondiali. Ma il futuro con la Deceuninck Quick-Step è incerto : Ben ventiquattro vittorie nel giro di due anni in maglia Quick-Step. Non c’era bisogno di una conferma per capire a che livello è arrivato Elia Viviani nelle volate. Oggi però l’ex campione d’Italia ha voluto mettere la firma, per la prima volta, sul Tour de France: dopo aver conquistato tappe a Giro d’Italia e Vuelta di Spagna, il velocista di Isola della Scala è riuscito ad andare a segno anche alla Grande Boucle, ...

CARNE DI POLLO COLTIVATA DAL PISELLO/ Cibi del futuro - 'buona ed ecologica' : CARNE di POLLO COLTIVATA dal PISELLO: l'invenzione di un gruppo di scienziati per ottenere una pietanza che abbia meno impatto sull'ambiente.

Ossa e pelle stampati in 3D per gli astronauti del futuro : pelle artificiale e parti di Ossa bio-stampati in 3D per facilitare le prossime missioni degli astronauti in viaggio verso Marte o altri corpi celesti del sistema solare. È l'ambizioso e affascinante progetto di bioprintig 3D al quale sta lavorando l'Esa, l'Agenzia spaziale europea, in collaborazione con alcuni scienziati dell'Ospedale universitario della Dresda Technical University (TUD), insieme con OHB System e specialisti in Scienze della ...

L’analisi della percentuale di grasso corporeo potrebbe debuttare con il futuro Galaxy Watch Active : Un brevetto rilasciato negli USA per Samsung delinea una funzionalità integrata nel cinturino di uno smartWatch che sarebbe in grado di misurare la composizione corporea di chi lo indossa, permettendo all'utente di misurare la sua percentuale di grasso corporeo utilizzando alcuni modelli di dispositivi indossabili prodotti in futuro da Samsung. L'articolo L’analisi della percentuale di grasso corporeo potrebbe debuttare con il futuro ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini - la lezione del ‘Maestro’ Federer servirà per il futuro : No così male non ce lo si aspettava. C’è amarezza e delusione sulla prestazione di Matteo Berrettini nel Tempio del tennis. L’ottavo di finale, nel Centrale di Wimbledon, contro il “Re dei re” di questa specialità non ha avuto storia. Una partita andata via con grande velocità, senza che Roger Federer facesse cose particolari. La tensione del mai visto e sentito e l’affrontare per la prima volta il ...

Nuovi stadi - manager del futuro in aula alla Dacia Arena di Udine : Quaranta ore tra conferenze e attività sul campo, 31 relatori e 10 rappresentanti istituzionali. Più di 100 persone ospitate a Udine nell'arco di 7 giorni. Sono i numeri della...

Giovanni Ciacci dopo Detto Fatto : “Non ho paura del futuro” : Detto Fatto, Giovanni Ciacci passa a Mediaset: cosa farà? Nei giorni scorsi ha Fatto scalpore la notizia dell’addio di Giovanni Ciacci a Detto Fatto, il factual prodotto da Endemol Italia per Raidue condotto per anni da Caterina Balivo e, la scorsa stagione, da Bianca Guaccero. Lasciare Detto Fatto è stata una decisione sofferta ma “per fare cose nuove occorre rivoluzionarsi”, dice il famoso esperto di stile in ...

Viaggio nel futuro dell’auto immaginato da Volkswagen : Zwickau – Preciso e inesorabile, il grande braccio meccanico si muove nell’aria ripetendo uno dopo l’altro gli stessi, identici movimenti. Ipnotico, accelera e rallenta improvvisamente per ridurre i tempi tra un’operazione e l’altra. Non è solo: nell’immenso capannone della fabbrica Volkswagen a Zwickau, in Sassonia (Germania), centinaia di altri bracci automatizzati dal caratteristico colore arancione attendono di ...

Food : con S.Pellegrino riflessione sul futuro della gastronomia : Roma, 5 lug. (Labitalia) - Nell’anno in cui ricorre il suo 120° anniversario, S.Pellegrino, acqu[...]

Mattia Perin - la triste parabola : un grande futuro - ma prima della Juventus : All' annuncio ufficiale dell' avvenuto ingaggio, la sensazione immediata e istintiva era stata di perplessità, dettata solamente da questioni di pelle, istinto, pensieri su differenze caratteriali, stilistiche, persino la faccia sembrava non c' entrare nulla. E poco più di dodici mesi dopo, l' appar