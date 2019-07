Il calcio vale il 43% del settore spettacolo in Italia

calciomercato Sampdoria - ultime notizie : piace Rigoni - Valencia su Praet : Calciomercato Sampdoria, ultime notizie: piace Rigoni, Valencia su Praet Ore di lavoro intense per la Sampdoria, che ha messo nel mirino Emiliano Rigoni dello Zenit. È proprio l’esterno offensivo classe 1993, nella prima parte della scorsa stagione all’Atalanta, il nome individuato da Di Francesco per rinforza l’attacco della Samp. La società blucerchiata ha già presentato una prima offerta da 1 milione per il prestito e 9 per l’obbligo di ...

La bolla delle plusvalenze nel calcio si gonfia a 777 milioni : Si gonfia la bolla nei bilanci del calcio italiano. La bolla costituita dalle plusvalenze del calciomercato è aumentata da 749 a 777 milioni di euro per l'intero...

calcio - Mondiali Femminili 2019 : Inghilterra-Svezia - vale il podio iridato : Il weekend delle finali sta per iniziare. I Mondiali Femminili di Francia 2019 sono pronti ad assegnare un posto sul terzo gradino del podio e poi la coppa più ambita. Ad aprire lo show penseranno, in quel dell’Allianz Riviera di Nizza, Inghilterra e Svezia che nella partita di oggi alle 17.00 andranno a caccia del 3° posto nel torneo iridato. Da una parte le inglesi di Phil Neville che – dopo la cocente eliminazione subita contro ...

calciomercato Inter - Valentino Lazaro è un nuovo giocatore nerazzurro : il comunicato del club : L’Inter ha reso noto di aver acquisito dall’Hertha Berlino il giocatore austriaco, che ha firmato un contratto fino al 2023 Giornata di annunci in casa Inter, dopo Diego Godin è arrivato in nerazzurro anche Valentino Lazaro, che ha firmato con il club di Suning un contratto fino al 2023. Questa la nota del club: ‘Valentino Lazaro è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore austriaco, che arriva ...

calciomercato Milan – Ricardo Rodriguez nel mirino del Barcellona : i rossoneri pensano alla plusvalenza : Ricardo Rodriguez nel mirino del Barcellona: offerta da 15 milioni al Milan che pensa al sacrificio del laterale mancino per mettere una plusvalenza a bilancio Rodriguez, Laxalt, Strinic e ora anche Theo Hernandez: la fascia sinistra del Milan ha qualche esubero di troppo. Con l’arrivo del laterale mancino del Real Madrid, i rossoneri devono fare spazio sull’out mancino, magari guadagnandoci anche qualcosa. Ricardo Rodriguez ...

VIDEO Italia-Olanda - vigilia rovente a Valenciennes : le azzurre cercano l’impresa ai Mondiali di calcio femminile : Mancano poche ore al fischio d’inizio di Italia-Olanda, quarto di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Valenciennes (Francia) alle ore 15.00 per inseguire un’impresa: battere le Campionesse d’Europa, qualificarsi alle semifinali e staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze di Milena Bertolini sono cariche per una partita che può scrivere la storia del nostro movimento, ...

calcio femminile - Mondiali 2019 - Valentina Giacinti : “Stiamo vivendo un momento magico e non sto ancora realizzando quello che stiamo facendo” : L’Italia è tra le prime otto Nazionali ai Mondiali di Calcio femminile, e se non fosse per la presenza degli USA nei quarti sembrerebbe di assistere ad un Europeo. Proprio l’eventuale vittoria degli Stati Uniti nel prossimo turno però potrebbe trasformare Italia-Olanda non solo in una sfida per un posto in semifinale, ma anche in un vero e proprio spareggio per l’accesso alle prossime Olimpiadi. Sabato infatti andrà in scena il ...

calciomercato Barcellona - preso Neto dal Valencia : fissata un’incredibile clausola di rescissione : E’ ufficiale il trasferimento di Norberto Murara Neto, in arte Neto, dal Valencia al Barcellona. I due club hanno annunciato di aver raggiunto l’accordo: costo dell’operazione, 26 milioni più 9 di bonus. Il 29enne brasiliano ex Fiorentina e Juve ha firmato con i catalani un contratto fino al 2023 e la clausola di rescissione è stata fissata a 200 milioni. Neto sarà il vice di Marc-André Ter Stegen e prenderà il posto di ...

calcio - Mondiali femminili : Norvegia-Inghilterra vale una semifinale e un pezzo di qualificazione verso Tokyo 2020 : Gli ottavi di finale sono alle spalle, ai Mondiali femminili di Francia 2019 è il momento di inaugurare i quarti di finale e per farlo si comincerà stasera alle ore 21 dallo Stade Oceane di Le Havre, quando a scendere in campo saranno Norvegia e Inghilterra. Una partita nobile, che mette in palio un posto nelle semifinali e una bella fetta di qualificazione olimpica verso Tokyo 2020. Le scandinave, dopo un girone eliminatorio vissuto abbastanza ...

Mondiali di calcio femminile - il padre di Valentina Giacinti svela : “è un mix tra Morata e Inzaghi. Se è fidanzata? Non penso” : Il padre dell’attaccante italiana ha parlato delle caratteristiche della figlia, paragonandola a Inzaghi e Morata Il suo gol ha permesso all’Italia di sbloccare la partita, mettendo in discesa il cammino delle azzurre verso i quarti di finale del Mondiale di calcio femminile. AFP/LaPresse Valentina Giacinti si è finalmente sbloccata, mettendo il proprio timbro in Francia dopo il titolo di capocannoniere ottenuto in Serie A. Di ...

VIDEO Coppa del Mondo calcio femminile 2019 : andiamo a conoscere l’Olanda - la nostra prossima rivale : Si avvicina ad ampi passi il momento del nostro quarto di finale ai Mondiali di calcio femminile 2019. L’Italia sabato alle ore 15.00 se la vedrà contro le temibili olandesi, andando a caccia della storia e, quindi, della qualificazione alla semifinale. Le ragazze della CT Bertolini dovranno fare particolare attenzione all’Olanda che vanta qualità ed esperienza e, senza dubbio, rappresenterà un ostacolo quanto mai complicato per ...

calciomercato Inter – Che colpo sulla fascia! Arriva Valentino Lazaro : ecco i dettagli dell’affare con l’Hertha Berlino : L’Inter piazza un gran colpo di mercato aggiudicandosi l’esterno austriacoValentino Lazaro: trovato l’accordo con l’Hertha Berlino Valentino Lazaro è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo diversi giorni di trattative, Inter ed Hertha Berlino hanno finalmente trovato l’accordo. Le parti erano vicine, ma nessuna delle due sembrava voler cedere. I nerazzurri offrivano 20 milioni, il club tedesco ne voleva 25: come spesso accade in questi casi, ...

calcioMERCATO INTER NEWS/ Vergani al centro delle plusvalenze - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS: Sensi si avvicina ai nerazzurri, frenata per Lazaro. Tempi più lunghi anche per Dzeko e Barella, Ultime notizie,.

