I tremori di Angela Merkel hanno “5 possibili cause”

(Di giovedì 11 luglio 2019) Disidratazione favorita dal gran caldo, chiamata in causa la prima volta, ma anche l’effetto collaterale di alcune terapie, oppure sintomi di patologie neurologiche come epilessia o Parkinson, o ancora una forte componente psicosomatica. Ad analizzare per l’AdnKronos Salute il nuovo episodio di tremore, il terzo per la cancelliera tedesca, è Massimo Di Giannantonio, presidente eletto della Società italiana di psichiatria (Sip) e ordinario di Psichiatria all’università G. D’Annunzio di Chieti, che ipotizza 5cause. Questa voltaha cominciato a tremare in occasione della cerimonia con gli onori militari a Berlino per il premier finlandese Antti Rinne, nuovo presidente di turno della Ue. “A un esame televisivo e puramente esterno, e in mancanza di altri dati – riflette Di Giannantonio – la cancelliera potrebbe essere ...

