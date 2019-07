I test di Samsung Galaxy Fold entrano nel vivo | beccato sulla metropolitana di Nuova Delhi

CalliScan converte la scrittura a mano in testo “comprensibile” sugli smartphone Samsung : CalliScan è una nuova app per smartphone Samsung che permette di convertire la scrittura a mano libera in testo digitale, anche se risulta un po' un doppione di Bixby Vision. L'articolo CalliScan converte la scrittura a mano in testo “comprensibile” sugli smartphone Samsung proviene da TuttoAndroid.