I nuovi episodi di Chicago PD 5 tra traffici e serial killer | anticipazioni 11 e 18 luglio

L’amica geniale 2 - riprese in corso : prima foto e video dei nuovi episodi : Ultime news su L’amica geniale 2: riprese, foto e video riprese in corso della seconda stagione de L’amica geniale. Da circa un mese la produzione italo-americana è in giro per l’Italia – tra Napoli, Roma, Ischia e Gaeta – per i nuovi episodi della serie tv tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante. Confermate nel cast […] L'articolo L’amica geniale 2, riprese in corso: prima foto e video dei nuovi ...

Squadra Speciale Cobra 11 : trama e cast nuovi episodi dal 9 luglio : Squadra Speciale Cobra 11: trama e cast nuovi episodi dal 9 luglio Stasera 9 luglio 2019 alle 21.20 su Rai 2 torna Squadra Speciale Cobra 11. Dopo la messa in onda nel 2018 dei primi dieci episodi della ventiduesima stagione, finalmente sul secondo canale verranno trasmesse le restanti nove puntate della serie televisiva. La fiction continua a seguire le vicende professionali e private di Semir Gerkhan e Paul Renner, ispettori della ...

Italia1 ripesca Lethal Weapon 3 ma le polemiche non mancano : quando andranno in onda i nuovi episodi? : E alla fine sembra proprio che Italia1 sia pronta a ripescare Lethal Weapon 3. Dopo l'annunciata messa in onda del mese scorso, la serie è stata subito bloccata per via dei bassi ascolti ma adesso la rete giovane di casa Mediaset è pronta a riprovarci. In un primo momento i fan hanno accolto la notizia felici e contenti di vedere finalmente la terza e ultima stagione della serie in chiaro ma poi tutto è cambiato e le polemiche sono tornate al ...

Un posto al sole - anticipazioni nuovi episodi : una decisione difficile : anticipazioni Un posto al sole dall’8 al 12 luglio: la rivincita di Alberto Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa su Rai3. Le vicende dei protagonisti della fortunata soap partenopea sono molto realistiche e i telespettatori si immedesimano facilmente. Le anticipazioni di Un posto al sole dall’8 al 12 luglio svelano che uno dei protagonisti dovrà prendere una decisione difficile. A causa degli impegni ...

Cast e personaggi di Chicago Med 3 su Italia1 dal 5 luglio : le anticipazioni dei nuovi episodi : Dopo il buon debutto di Chicago PD 5 di ieri sera, oggi tocca a Cast e personaggi di Chicago Med 3 lanciarsi nella mischia estiva della rete giovane di casa Mediaser. Per i protagonisti del medical firmato da Dick Wolf è arrivato il momento di mostrarsi in tutta la sua forza dopo un anno di attesa (almeno per quel che riguarda la programmazione in chiaro). Al centro di Chicago Med ci saranno ancora loro, i dottori del Chicago Medical Center, ...

Conrad nei guai nei nuovi episodi di The Resident tra errori ed ex fidanzate : anticipazioni 2 e 9 luglio : Tutto è pronto per il ritorno di The Resident in tv dopo il meritato successo dell'esordio della scorsa settimana. Un ottimo risultato in termini di ascolti ha premiato il medical drama che è arrivato in chiaro un po' tardi rispetto alla messa in onda ufficiale ma, a quanto pare, questo non ha rovinato il risultato finale. L'appuntamento con tre nuovi episodi di The Resident è fissato per oggi, 2 luglio, su Rai2 con tre nuovi episodi dal ...

I nuovi episodi di Hawaii Five-0 8 su Rai2 - anticipazioni 1° e 8 luglio e programmazione estiva : Finalmente tutto pronto per il debutto dei nuovi episodi di Hawaii Five-0 8 su Rai2. Stasera, lunedì 1° luglio, si riparte dal quinto appuntamento dell'ottava stagione. La programmazione della serie proseguirà per tutta l'estate, in particolare andranno in onda due episodi inediti seguiti da una replica, salvo variazioni. Si parte con l’episodio 8×05 dal titolo “Il sentiero della foresta”, di cui vi riportiamo la sinossi: Ad Halloween la ...

La casa di carta 3 non concluderá la serie - Netflix conferma i nuovi episodi della quarta : Manca meno di un mese al ritorno su Netflix de 'La casa di carta', la famosa serie spagnola che è ormai conosciuta in tutto il mondo grazie alla celebre piattaforma. Gli episodi inediti compongono la terza parte della serie che verrà interamente pubblicata il 19 luglio. Secondo le ultime notizie diffuse su internet, sembra che 'La casa di carta' non si fermerà qui. Il direttore dei contenuti originali di Netflix per la Spagna ha confermato, ...

Arresti e morti nei nuovi episodi di Chernobyl : anticipazioni 24 giugno e 1 luglio : Il cerchio sta per chiudersi intorno ai fatti che Chernobyl ha deciso di raccontare in una mini serie destinata a fare la storia e non solo a livello di messa in onda ma anche di possibili premi che potrebbero arrivare nelle prossime cerimonie. Al momento tutto è sospeso così come il destino di alcuni protagonisti di Chernobyl a cominciare proprio dalla dolce Lyudmilla Ignatenko che oggi arriverà fino a Mosca per vedere il marito un'ultima ...

I nuovi episodi di Hawaii Five-0 8 nell’estate di Rai2 - Steve e Danny tornano finalmente in azione : Dopo un anno di digiuno, i nuovi episodi di Hawaii Five-0 8 arrivano finalmente in onda in Italia. Secondo la guida TV, il crime con protagonisti Alex O'Loughlin e Scott Caan tornerà su Rai2 questa estate per intrattenere il pubblico. L'appuntamento è fissato dal 1° luglio, e poi per ogni lunedì (salvo cambiamenti nel palinsesto) con due episodi inediti dell'ottava stagione seguiti da una replica. La messa in onda della serie era stata ...

Romolo + Giuly : cambio di stagione : il prequel web ai nuovi episodi con René Ferretti : Da lunedì 24 giugno e fino al 12 agosto in esclusiva su Mondofox.it e su Sky On Demand, arriva Romolo + Giuly: cambio DI stagione, il prequel della seconda stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, che andrà poi in onda a settembre su FOX (su Sky, sulle frequenze del canale 112) e ripartirà da dove ci eravamo lasciati. Composto da dieci episodi da tre minuti il prequel ideato per il web, che dal 13 agosto sarà visibile anche su ...

Dark - il riassunto della prima stagione in vista dei nuovi episodi : http://www.youtube.com/watch?v=rNvqNrng32I Il 21 giugno (data non casuale, vedremo dopo) torna su Netlix Dark: la produzione originale tedesca della piattaforma di streaming arriva con una seconda stagione che con grande probabilità cercherà di spiegare i numerosi misteri introdotti nei primi episodi, prima della terza stagione che metterà fine alla trilogia. Si tratta infatti di una storia molto intricata, ambientata nella cittadina tedesca di ...

Il Segreto - anticipazioni nuovi episodi : un rapimento sospetto : anticipazioni Il Segreto dal 17 al 23 giugno: Fernando precipita in un burrone Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori italiani. Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana annunciano diversi colpi di scena. L’auto sulla quale viaggiavano Esperanza e Beltran è finita fuori strada. La loro tata è morta, dei bambini non si sa più nulla. La ragazza sospetta di Fernando. Mesia, per dimostrarle quanto vale, si unisce ...

I Durrell su Rai 2 domenica 16 giugno altri due nuovi episodi nel pomeriggio : I Durrell domenica 16 giugno due nuovi episodi su Rai 2Il pomeriggio della domenica di Rai 2 ospita due nuovi episodi de I Durrell – La Mia famiglia e altri animali serie inglese di ITV nel frattempo arrivata alla quarta stagione e trasmessa in Italia in prima tv da laF.domenica 16 giugno dalle 14:30 gli episodi 3 e 4 di I Durrell – La mia famiglia e altri animali. Il terzo episodio dal titolo Il Nuovo amico di Gerry vedrà appunto ...