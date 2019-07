I figli di Tom Cruise sono stati indotti da Scientology ad odiare la madre

Spiderman sulla tomba del figlioletto - la Disney dice no ai genitori : Incredulo il padre, che voleva realizzare una piccola incisione del supereroe sulla lapide del piccolo di 4 anni: «I bambini contano solo quando sono vivi?»

UK - la Disney vieta ad un padre di mettere Spider Man sulla tomba del figlio di 4 anni : Lloyd Jones, papà 36enne, non potrà onorare la memoria del figlioletto Ollie, morto pochi mesi fa a soli 4 anni. L'uomo, infatti, si è visto negare la possibilità di mettere un'immagine raffigurante Spider-Man sulla tomba del suo bambino. La Disney, ha giustificato il divieto sostenendo di voler preservare la magia dei suoi personaggi. L'incredibile vicenda è accaduta nella piccola città inglese di Maidstone (nella contea del Kent). Ollie ...

Famiglia - il leghista Fontana : “Assegno da 100-300 euro per figli fino a 26 anni”. Fonti M5s : “Gioca a tombola” : Lega e M5s tornano a scontrarsi sugli aiuti alle famiglie, dopo che l’argomento, finita la campagna elettorale per le europee, era stato accantonato. Due giorni dopo la diffusione dei dati Istat sul declino demografico, il ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana ha annunciato che l’esecutivo lavora all’erogazione di nuovi fondi: “Il governo”, ha detto intervistato dal Tg5, “lavora a un assegno unico ...

Una vita - spoiler 1-2 luglio : Ursula porta Blanca davanti alla tomba della figlia : Continuano le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, 'Una vita'. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 757 di lunedì 1 luglio rivelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Ursula. La Dicenta vorrà migliorare il rapporto con Blanca con l'intento di convincere la figlia della sua buona fede e dell'estraneità alla scomparsa del piccolo Moises. La dark lady farà 'crollare' la compagna di Diego che ...

Firenze - rubano un regalo dalla tomba del figlio. Lo sfogo della madre : “Vergognati e riportalo” : L’appello su Facebook della madre di Davide Degl’Innocenti, un ragazzo scomparso il 5 agosto scorso a diciannove anni: la donna ha accusato ignoti di aver rubato dalla tomba del figlio nel cimitero di Cerreto Guidi, nella città metropolitana di Firenze, un portachiavi a forma di farfalla: “Glielo avevo portato il giorno del suo compleanno”.

Sara Tommasi volta pagina : vero amore e figlio in arrivo : Sara TommasiSara TommasiSara TommasiSara TommasiSara TommasiSara TommasiSara Tommasi torna a far parlare di sé. Stavolta però non ci sono di mezzo video hard o eccessi di alcun genere. Tutt’altro: la showgirl umbra, che ha appena compiuto 38 anni, pare abbia voltato pagina e sia in attesa del suo primo figlio. Ad annunciarlo, un po’ a sorpresa, è stata l’amica e manager Debora Cattoni, che attualmente è con lei nel Salento per alcuni eventi di ...

Sara Tommasi incinta : primo figlio in arrivo per la ex showgirl : Un lieto evento nel futuro di Sara Tommasi: secondo quanto sostiene TerniToday, la ex showgirl e oggi deejay umbra sarebbe in dolce attesa di un primo bambino. Il sesso del nascituro per ora è top secret mentre il padre è il compagno che già da qualche tempo sta al fianco di Sara: un imprenditore di nome Angelo. Insomma dopo l’intervista verità concessa a Le iene in cui raccontava della sua ritrovata pace dopo anni burrascosi, ecco una ...

Australia - schianto tra automobile e un camion : muoiono una mamma e i suoi 4 figli piccoli : Una terribile tragedia si è verificata lunedì sera nel Queensland, nell'Australia Orientale, precisamente sull'autostrada Bunya, vicino la città di Kumbia. Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, in particolare dal quotidiano britannico Daily Mail che ha riportato questa triste notizia sulle sue pagine online, in un brutto incidente stradale hanno perso la vita una donna di 35 anni, Charmaine McLeod, e i suoi 4 figli piccoli. A ...

Sole e Celeste : come sono diventate le figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi : Da poco Michelle Hunziker è tornata in tv con ‘All Together Now’, il nuovo game show musicale di Canale 5 che conduce in collaborazione con il suo nuovo partner tv, J-Ax, capo del muro formato da cento giudici che giudica le performance dei cantanti in gara. La svizzera ha spiegato il meccanismo del nuovo programma in un’intervista rilasciata al settimanale Chi a cui poi ha anche parlato della sua bella e numerosa famiglia. “Se posso fare la ...