I dati Frontex certificano il calo dei migranti nel Mediterraneo centrale

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Mauro Indelicato Complessivamente diminuito di un terzo rispetto al 2018 il numero deientrati irregolarmente in Europa, nelcifre indell'83% Nel pieno di un’estate che si prevede calda sul fronte migratorio, a dare un quadro di riferimento più dettagliato sull’attuale situazione è l’agenziala quale, nelle scorse ore, dirama i numeri più importanti dei primi sei mesi di questo 2019. Per quel che riguarda l’Italia, si registra undell’83% degli arrivi lungo la rotta delrispetto al 2018. In pratica nella parte del mare nostrum dirimpettaia alle nostre coste, si assiste ad una netta inflessione nel numero delle traversate e questo si riduce ovviamente in un drasticodegli sbarchi. Del resto, già idel Viminale delle scorse settimane delineano, fino ai mesi di maggio e giugno, unaddirittura ...

MoltodafareP : #ONG DICHIARAZIONE DI NON CONOSCENZA DATI DI FRONTEX:non esiste un sistema UE in grado di rintracciare i moviment… -