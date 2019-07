Huawei P Smart 2019 è il protagonista della nuova Offerta Tech di Esselunga

Annuncio Android Q e EMUI 10 su smartphone Huawei il 9 agosto - nel programma HDC 2019 : C'erano forti dubbi in merito ma ora non ce ne sono più, per nulla: Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei (ma anche Honor a dirla tutta) saranno annunciati il prossimo 9 agosto, in occasione della conferenza degli sviluppatori HDC 2019 . La settimana scorsa, sulle pagine di OM, è stato riportato un doveroso approfondimento proprio sulla conferenza degli sviluppatori che ruotano intorno a Huawei, in programma dal 9 all'11 agosto in Cina. ...

Arriva in Italia lo smartphone 5G di Huawei e funziona con Android : Il primo smartphone 5G della Huawei sta per Arrivare in Italia e funzionerà con Android. Questo dovrebbe bastare a tacitare un po' di rumors nati soprattutto su una certa freddezza di Tim sul nuovo top di gamma del colosso cinese, il Mate 20 X 5G che si è già visto in Svizzera, Gran Bretagna e Spagna, dove è operativa la rete di nuova generazione. Secondo indiscrezioni, Vodafone ha già certificato ed è pronta a inserire a ...

Prossimo smartphone Xiaomi con fotocamera periscopica per fare meglio di Huawei? : L'evoluzione del Prossimo smartphone Xiaomi passerà per la fotocamera che sarà nettamente migliore rispetto alle stesse unità di device già in commercio. La novità assoluta per il brand consisterebbe nell'introduzione di una camera periscopica a bordo di quella che dovrebbe essere il prodotto di punta, probabilmente, lo Xiaomi Mi Mix 4. Non è un mistero che uno smartphone Xiaomi con questa peculiarità non farebbe altro che seguire le orme di ...

Il migliore smartphone dell’anno è il Huawei P30 Pro : vincitore agli European Hardware Awards : Il Huawei P30 Pro è stato decretato il miglior smartphone del 2019 agli European Hardware Awards, dando continuità a quanto fatto nel corso dell'edizione 2018 dal P20 Pro, cosa non affatto facile data la bontà dell'ex top di gamma, che pure ha saputo dettare legge (come riportato da 'letsgodigital.org'). Il verdetto è arrivato da una giuria formata da più di 100 giornalisti specializzati nel settore della tecnologia e provenienti da ogni ...

Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio : Huawei e HONOR sono pronte a rilasciare l'aggiornamento con la EMUI 9.1 per tanti nuovi smartphone, come comunicato nelle settimane passate.

I profitti di Samsung calano - forse a causa di Huawei - ma si riprenderanno con gli smartphone 5G : Nonostante il bilancio di Samsung sia tutt'altro che positivo, il colosso asiatico è convinto che con il 5G il fatturato tornerà alle stelle.

Dal 5 luglio EMUI 9.1 su Huawei P20 e P20 Pro - tutti gli smartphone pronti all’aggiornamento entro fine mese : Inizio di luglio rovente per l'aggiornamento EMUI 9.1 appena rilasciato su Huawei P20 e P20 Pro. I top di gamma del 2018 hanno cominciato a ricevere proprio la nuova interfaccia del produttore asiatico in queste ore ma ben presto lo stesso passaggio toccherà ad un gran numero di altri device. Lo ricordiamo, EMUI 9.1 ha iniziato a fare la sua comparsa sulla serie Huawei Mate 20 e con un vero e proprio doppio salto mortale su un device di ...

WINDAY propone sconti su smartphone Huawei e gigabyte gratis da lunedì : Nuovi premi da lunedì con WINDAY che, oltre ai GB extra gratuiti, offrirà ai clienti aderenti al programma degli sconti su due smartphone Huawei.

Utilizzo Android su smartphone Huawei : situazione tutt’altro che risolta? : Nel fine settimana in questo articolo vi avevamo parlato della possibilità concreta che le aziende americane potessero regolarmente riprendere a vendere i propri prodotti a Huawei, almeno per i bene che non costituiscano un pericolo per la sicurezza nazionale. Trump ne aveva parlato nel concreto, prospettando anche una potenziale soluzione della vicenda nel corso dell'incontro che da lì e poco avrebbe avuto con il presidente della Cina, Xi ...

Smartphone - 5G - reti : cosa cambia per Huawei dopo il dietrofront di Trump : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l’omologo cinese, Xi Jinping, al vertice G20 di Osaka (foto Sheng Jiapeng/China News Service/Vcg via Getty Images) Il disgelo tra Stati Uniti e Cina al vertice G20 di Osaka arride al Dragone e alle sue aziende. Washington fa marcia indietro sul round di nuove sanzioni commerciali contro Pechino – valore 300 miliardi di dollari – e sospende dopo un mese il bando su Huawei, il campione cinese ...

Aggiornamento di luglio per smartphone Huawei : il bollettino con i dettagli : Huawei si è guadagnata la fama di produttore molto attento alla sicurezza dei propri dispositivi: non poteva mancare all'appello la patch di sicurezza di luglio 2019, di cui l'OEM ha appena diffuso i dettagli attraverso il portale consumer della divisione italiana. Il bollettino ci rivela di diversi interventi apportati per accrescere il livello di protezione dei relativi terminali. In particolare, sono 6 le vulnerabilità gravi corrette e 13 ...

Ecco le novità delle patch di luglio per gli smartphone Huawei e HONOR : Huawei ha rilasciato le proprie patch di sicurezza datate luglio 2019, contenenti le correzioni per numerose vulnerabilità, alcune delle quali considerate critiche.

Un’occhiata ad Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor - foto screen menù e grafica : Curiosi di vedere che aspetto avreanno Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor? L'interesse nei confronti del prossimo major update può essere già in qualche modo soddisfatto oggi 2 luglio con un'anteprima della prossima esperienza software. Una build di un rilascio relativo proprio alla prossima versione del sistema operativo e dell'interfaccia del produttore cinese ci consente già di dare appunto un'occhiata a quello che vedremo ...