Ho visto Manolas “Sono di Napoli” | “allora facciamoci la foto” Naxos e la verità

(Di giovedì 11 luglio 2019) “Cerchiamo” e la“Cerchiamo” “Tutti cerchiamo. In interiore homine habitat” Questo ci dice il ragazzo al bancone. E poi ce lo indica, seduto alla destra, sul lido di Agios Prokopios. Ail Meltemi soffia forte stamattina. Kostas è qui, o forse è come Elena di Troia – solo un’immagine. A noi il coraggio di credere in ciò che appare. In Grecia, questa oasi mediterranea di follia eterna che ci serve per vivere, ciò che noi chiamiamo– termine latino, che di questa lingua un po’ arida conserva il valore di “fede” (l’anello nuziale, infatti, si chiama ancora alternativamente “la vera”) – viene detta aletheia: a-letheia, il dis-velamento. Almeno questo ci spiega Dakis, il barista che ci prepara un lungo caffè freddo alla greca. Quello che qui inizi a bere alle 10 e finisce intorno alle 18. E che forse non esiste. Noi cerchiamo solo il sogno ...

