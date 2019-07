Guido Alberto e Cora | i figli di Caterina Balivo sono bellissimi | le foto di famiglia

caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2019)e una delle più amate conduttrici del piccolo schermo. Alle redini del programma “Vieni da me”, che nella stagione appena conclusa ha riscosso molto successo, ha lasciato la trasmissione che conduceva da anni, Detto Fatto, e ha deciso di dare una svolta alla sua vita, conducendo il programma sulla Rai che, nonostante i primi risultati non siano stati del tutto positivi, col passare delle settimane ha raggiunto un ottimo risultato in fatto di ascolti.è riuscita a scalare piano piano il successo tanto meritato. E il suo programma è stato uno tra i più visti, nella fascia orari pomeridiana. La giovane mamma, nonostante il lavoro, è molto attiva sui social, dove pubblicadella sua vita privata e dei suoi, 6 anni, e, 1 anno e mezzo. ( dopo laè più che mai serena accanto al maritoMaria ...

