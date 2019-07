quattroruote

(Di giovedì 11 luglio 2019) Per iniziare la costruzione di un edificio si posa la prima pietra. Per iniziare la costruzione di unadi produzione auto, si posa un robot. Della Comau, in questo caso, visto che ci troviamo a, lo storico stabilimento(lazienda di robotica è parte delFCA). Questa cerimonia, dallinequivocabile valore simbolico, anche per la data scelta, l'11 luglio, 120 anniversario della nascita della, rappresenta il primo passo per lavvio della produzione della500 BEV, che inizierà nel secondo trimestre 2020.famiglia. La prima auto a batteria delitalo-americanorà su unapiattaforma che, successivamente, darà vita a unintera famiglia di veicoli 100% elettrici. Ladi produzione è stata pensata per supportare una capacità produttiva di 80.000 auto allanno, ma, se le vendite dovessero superare le ...

dinoadduci : Gruppo FCA - A Mirafiori nasce la nuova linea per la Fiat 500 elettrica - Nihilsubsolen : @fattoquotidiano @Corriere @repubblica @sole24ore meglio sentire anke altra 'campana', dire no a ki ha tecnologia… - Nihilsubsolen : #fattoquotidiano #Corriere #repubblica #sole24ore meglio sentire anke altra 'campana', dire no a ki ha tecnologia i… -