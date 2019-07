Grecia | tornado uccide 6 persone Video | una testimone Ho pensato che sarei

Tornado in Grecia - Calcidica devastata : 6 turisti morti - un disperso e 108 feriti [FOTO - VIDEO e AGGIORNAMENTI] : L’Italia è stata flagellata nei giorni scorsi da fenomeni di maltempo estremi, ma in Grecia è andata anche peggio: ieri sera un violento Tornado si è abbattuto sulla Penisola Calcidica provocando un vero e proprio disastro. La tempesta ha ucciso 6 turisti morti, un pescatore risulta disperso e l’ultimo bilancio aggiornato dei feriti è di 108. Eloquenti le immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo ...

