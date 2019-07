Grecia | da venditore di enciclopedie in tv a ministro degli investimenti | chi è Adonis

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) Dadiin tv aper attrarre glistranieri. La parabola diGeorgiadis, atteso da un compito durissimo, è particolare: sin da ragazzino ha consumato le scarpe per sbarcare il lunario, lavorando nella libreria di suo padre. Poi si è fatto conoscere al grande pubblico vendendosu un canale locale, fino a diventare editore. Ha sempre lavorato, anche prima di prendere la laurea in Storia e Archeologia all’Università di Atene: cosa che rivendica con orgoglio e ne fa una mosca bianca nella politica greca fatta di dinastie e di rendite di posizione dopo la tragica notte del Politecnico. Oggi gli è stato affidato un compito complicato: convincere gli investitori che la burocrazia non sarà più un problema ine che si potranno “aprire” licenze e professioni. Primo banco di prova sarà la privatizzazione dell’ex ...

