Governo superi le posizioni radicali e lavori in sinergia per risolvere il precariato

scuolainforma

(Di giovedì 11 luglio 2019) Algiallo verde è toccato l’ingrato compito di correggere gli errori del passato. L’eredità lasciata dall’esecutivo Renzi ha prodotto strascichi che stanno continuando a pesare notevolmente sulle casse dello Stato e sulla pelle dei docenti. All’interno della categoria dei precari monta la sfiducia circa la reale volontà dell’esecutivo di dar corso all’intesa raggiunta con i sindacati lo scorso 24 aprile 2019. Ma se tutti remano dalla stessa parte, abbandonandoe di parte, nel rispetto del contratto diall’articolo 22, si potrannotutti i problemi che si frappongono alla stabilizzazione dei docenti. Il messaggio di Bussetti La risposta del ministro Bussetti al Question Time di ieri, in riferimento alla proposta che contiene l’istituzione di percorsi abilitanti straordinari e il bando di un concorso ...

scuolainforma : Governo superi le posizioni radicali il lavoro in sinergia per risolvere il precariato - robanza1 : RT @FarmaVirtuale: Gemmato (Fdi): «Governo superi distribuzione diretta farmaci per pazienti oncologici» - FarmaVirtuale : Gemmato (Fdi): «Governo superi distribuzione diretta farmaci per pazienti oncologici» -