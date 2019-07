Governo | Di Maio | ‘stop armi per conflitto Yemen | così si frena immigrazione’

Governo ultime notizie : pace fiscale 2 - Di Maio smentisce il condono : Governo ultime notizie: pace fiscale 2, Di Maio smentisce il condono Torna in auge un tema decisamente delicato, quello della pace fiscale. Si crea una ulteriore spaccatura all’interno dell’esecutivo, già diviso su temi più o meno decisivi come il completamento della tav o l’applicazione del decreto sicurezza bis. Governo ultime notizie: Bitonci rilancia la “pace fiscale 2” Il sottosegretario ...

Governo : fonti M5S - incontro Di Maio-sottosegretari su riorganizzazione : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il vicepremier Luigi Di Maio ha incontrato i sottosegretari M5S a Palazzo Chigi “per fare il punto periodico sul lavoro fatto e chiudere il ciclo di incontri interni al Movimento”. Lo precisano fonti grilline, spiegando che lunedì “dovrebbe essere pronto il nuovo schema organizzativo del Movimento”. L'articolo Governo: fonti M5S, incontro Di Maio-sottosegretari su riorganizzazione sembra ...

Governo : in corso a p.Chigi vertice Di Maio con sottosegretari M5S : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, è in corso a Palazzo Chigi un vertice tra Luigi Di Maio e i sottosegretari in quota M5S. La riunione, viene riferito da alcune fonti, sarebbe stata voluta dal vicepremier per condividere i risultati delle ‘graticole’ ed affrontare anche i malumori sui ‘test’ nelle diverse commissioni sollevate nei giorni scorsi dagli stessi sottosegretari. In ore in ...

Matteo Salvini - un sms di fuoco a Luigi Di Maio : "Ma si può restare al Governo con uno del genere?" : "Finché si lavora, si va avanti". Il motto di Matteo Salvini sul futuro del governo gialloverde non cambia. Anche se i toni usati dai pentastellati nei suoi confronti lo irritano parecchio. Le parole di Vincenzo Spadafora sulla "deriva sessista" dell'Italia e sul leader leghista, che avrebbe "aperto

Di Maio sminatore fra Spadafora e Salvini. In nome della ragion di Governo : Sminare il più possibile. “Pensiamo a lavorare”, è il motto di Luigi Di Maio che sembra uno di quei militari impegnati a liberare i campi di battaglia, in questo caso quello del Governo, dalle mine. Perché su una di queste l’intero esecutivo potrebbe saltare per aria e per il capo politico M5s è necessario superare indenne il 20 luglio, giorno in cui si chiude la finestra elettorale di settembre. Il ...

Conte - Salvini - Di Maio e i rischi del “possibilismo” di Governo : Giuseppe Conte presidente del Consiglio dei ministri, Luigi Di Maio vicepresidente e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Matteo Salvini vicepresidente e ministro degli Interni. E' l'attacco a...

Governo - Di Maio : “Salvini non risponde e dice di sentirsi solo sul tema dei migranti? Gli mandiamo un peluche” : “Se il ministro dell’Interno dice di sentirsi solo sul tema dei migranti, vorrà dire che se non gli possiamo neanche rispondere che ci sono strade di medio e lungo termine alternative per risolvere questo problema per sempre, gli mandiamo un peluche“. Così Luigi Di Maio, a margine della cerimonia a Roma per l’anniversario della fondazione della Polizia penitenziaria, rispondendo ai cronisti in merito alle polemiche tra Salvini e il ...

Governo - Di Maio : ritrovato metodo lavoro : 9.00 Con la Lega "abbiamo ritrovato un metodo e questo è l'unico Governo possibile. I numeri sul lavoro ci stanno dando ragione e in particolare danno ragione a quello in cui il M5S ha sempre creduto. Il decreto Dignità, Quota 100, il Crescita e lo Sblocca cantieri". Così il vice premier e ministro dello Sviluppo, Di Maio, al Corriere della Sera. Sul nodo migranti Di Maio ha ribadito che "non bisogna cadere nel gioco" delle Ong:"mentre fanno ...

Luigi Di Maio e Salvini - sarà crisi. Carelli a Bechis - cosa sa sul Governo : "La tentazione di monetizzare" : La crisi ci sarà ma non subito. Emilio Carelli, ex direttore di Sky Tg24 e deputato del Movimento Stelle, sale sull'auto di Franco Bechis e svela cosa accadrà al governo di Lega e M5s. Superato lo scoglio della procedura d'infrazione e incassati i numeri positivi dell'Istat sulla occupazione, spiega

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - nomine Ue e rimpasto di Governo : "Concorrenza all'Italia" - nome a sorpresa : "Siamo riusciti a portare a casa una casella importantissima come quella del commissario Ue alla Concorrenza". La combina grossa, Luigi Di Maio. Su Facebook il leader M5s e vicepremier "brucia" tutti, alleati compresi, che nella partita delle nomine Ue, ancora in corso, all'Italia andrà "un ruolo fo

Governo - Di Maio non si presenta al cdm. Salvini se ne va a riunione in corso : Luigi Di Maio non si è presentato e Matteo Salvini se ne è andato a riunione in corso. I due vicepremier non si sono visti al consiglio dei ministri, convocato in anticipo di un’ora, che aveva all’ordine del giorno l’assestamento di bilancio e il rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio 2018. Il capo politico M5s ha fatto sapere che la sua assenza era stata “comunicata una settimana ...

Sondaggi - Governo sotto al 50%. Salvini perde 10 punti - Di Maio giù di 48 rispetto a un anno fa : Sette punti in meno rispetto a tre settimane fa, ma soprattutto 23 in meno rispetto a luglio 2018. Crolla il consenso per il governo che dal 68% di un anno fa passa al 45, per la prima volta sotto il 50%. Sono i dati che emergono dal Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, che evidenziano anche importanti cedimenti per l’indice di gradimento del capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio, che tocca il livello più basso ...