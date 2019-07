Governo : Conte - ‘sforzo corale per rimettere in moto Paese’ (2) : (AdnKronos) – “Oggi abbiamo affrontato tanti dossier per accelerare investimenti in settori di prioritario interesse quali il dissesto idrogeologico, le infrastrutture stradali e quelle idriche di acquedotto, che rappresentano la spina dorsale del Piano ‘Proteggi Italia’ presentato lo scorso febbraio. Solo per questi comparti – prosegue il presidente del Consiglio – abbiamo la concreta prospettiva di ...

Golden power : Conte - da Cdm ok a dl che ottimizza verifiche Governo : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il Cdm ha approvato un decreto sul Golden power. E quanto conferma il premier Giuseppe Conte, in un passaggio di un lungo post su Facebook in cui fa il punto sulla mattinata di lavoro, dal vertice sulle autonomie al Cdm. Nel corso del Cdm “abbiamo approvato, tra le altre cose, un decreto-legge che delimita ancora più efficacemente le verifiche spettanti al governo in caso di autorizzazioni di atti e ...

Il Governo e Conte si schierano con la Russia : “No alle sanzioni e fiducia in Salvini” : Da una parte il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esprime la sua fiducia in Matteo Salvini in merito alla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. Dall'altra, il neo-ministro per le Politiche europee, Lorenzo Fontana, ritiene Mosca "un grande partner" e chiede di abolire le sanzioni con l'obiettivo di dare "una spinta al commercio".

**Governo : Conte - ‘benvenuta a Locatelli - squadra si rinforza’** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Ho il piacere di presentarvi un nuovo ministro, un nuovo acquisto della compagine governativa. Alessandra Locatelli assume l’incarico di ministro alla Disabilità e per la Famiglia, le do il benvenuto. Ha subito debuttato, già stamattina, in Cdm”. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. L'articolo **Governo: Conte, ‘benvenuta a Locatelli, squadra si ...

**Governo : Conte - ‘benvenuta a Locatelli - squadra si rinforza’** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Ho il piacere di presentarvi un nuovo ministro, un nuovo acquisto della compagine governativa. Alessandra Locatelli assume l’incarico di ministro alla Disabilità e per la Famiglia, le do il benvenuto. Ha subito debuttato, già stamattina, in Cdm”. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.L'articolo **Governo: Conte, ‘benvenuta a Locatelli, squadra si ...

Migranti - vertice di Governo con Trenta e Salvini. Conte : “Coordinarsi di più per evitare disguidi” : Un vertice di governo di poco meno di un’ora per parlare della gestione dei Migranti. Dopo le settimane di tensioni prima per i casi Sea-Watch e Mediterranea e poi per i continui sbarchi fantasma, il premier Giuseppe Conte ha visto la ministra della Difesa Elisabetta Trenta e il vicepremier Matteo Salvini. Secondo quanto riferito dall’agenzia Adnkronos, il presidente del Consiglio ha chiesto ai due di “coordinarsi di più per ...

**Governo : ieri sera incontro Conte-Locatelli - poi nome al Colle** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri in tarda serata ha incontrato la parlamentare della Lega Alessandra Locatelli, con la quale ha avuto un lungo e approfondito colloquio. L’incontro è servito al premier a fare una propria valutazione, necessaria per poter poi proporre il nome di Locatelli come ministro della Famiglia al Capo dello Stato. L'articolo **Governo: ieri sera ...

**Governo : ieri sera incontro Conte-Locatelli - poi nome al Colle** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri in tarda serata ha incontrato la parlamentare della Lega Alessandra Locatelli, con la quale ha avuto un lungo e approfondito colloquio. L’incontro è servito al premier a fare una propria valutazione, necessaria per poter poi proporre il nome di Locatelli come ministro della Famiglia al Capo dello Stato.L'articolo **Governo: ieri ...

**Governo : ieri sera incontro Conte-Locatelli - poi nome al Colle** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri in tarda serata ha incontrato la parlamentare della Lega Alessandra Locatelli, con la quale ha avuto un lungo e approfondito colloquio. L’incontro è servito al premier a fare una propria valutazione, necessaria per poter poi proporre il nome di Locatelli come ministro della Famiglia al Capo dello Stato.L'articolo **Governo: ieri ...

Governo : Conte - insediata a P.Chigi cabina regia ‘Benessere Italia’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Alcuni giorni fa, in una lettera al quotidiano Avvenire, ho avuto modo di accennare alla neonata cabina di regia ‘Benessere Italia’, uno strumento innovativo che ci consentirà di misurare, monitorare e migliorare le politiche pubbliche e il coordinamento tra le iniziative dei vari ministeri. Oggi per la prima volta si sono riuniti a Palazzo Chigi i rappresentanti di tutti i ministri designati ...

Governo : Conte - insediata a P.Chigi cabina regia ‘Benessere Italia’ (2) : (AdnKronos) – “Cos’è infatti il benessere, di cui sentiamo parlare ogni giorno in tv, sui giornali e alle radio? – prosegue il premier – è garanzia di cure di prim’ordine ma al tempo stesso di minore frequenza di malattie; significa accedere agli studi e intraprendere percorsi formativi potendolo fare indifferentemente in ogni territorio della nostra Penisola; vuol dire mangiare ogni giorno cibi sani, al ...

Governo : Conte - insediata a P.Chigi cabina regia ‘Benessere Italia’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Alcuni giorni fa, in una lettera al quotidiano Avvenire, ho avuto modo di accennare alla neonata cabina di regia ‘Benessere Italia’, uno strumento innovativo che ci consentirà di misurare, monitorare e migliorare le politiche pubbliche e il coordinamento tra le iniziative dei vari ministeri. Oggi per la prima volta si sono riuniti a Palazzo Chigi i rappresentanti di tutti i ministri ...

Governo : Conte - insediata a P.Chigi cabina regia ‘Benessere Italia’ (2) : (AdnKronos) – “Cos’è infatti il benessere, di cui sentiamo parlare ogni giorno in tv, sui giornali e alle radio? – prosegue il premier – è garanzia di cure di prim’ordine ma al tempo stesso di minore frequenza di malattie; significa accedere agli studi e intraprendere percorsi formativi potendolo fare indifferentemente in ogni territorio della nostra Penisola; vuol dire mangiare ogni giorno cibi sani, al ...

Primo restyling "firmato Lega" nel Governo Conte : Fontana all'Ue - new entry Locatelli : Lorenzo Fontana alle politiche Ue e Alessandra Locatelli, deputata del Carroccio, nuovo ministro della Famiglia. M5s sprona...