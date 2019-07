Gorizia, blitz della polizia a casa di una prostituta: trovati 246 preservativi nel battiscopa

(Di giovedì 11 luglio 2019) Favoreggiamento e sfruttamentoprostituzione. E' l'ipotesi di reato per cui nei giorni scorsi la Guardia di Finanza e ladihanno arrestato un uomo e una donna che avrebbero gestito un importante giro di prostituzione in un appartamento di via Maniacco frequentato assiduamente a tutte le ore del giorno enotte. Le indagini, condotte anche mediante l’utilizzo di una telecamera piazzata nelle vicinanze, hanno permesso di accertare che molti uomini vi si recavano per ottenere delle prestazioni sessuali da una donna di nazionalità cinese, che nel periodo del monitoraggio non ha mai lasciato l’appartamento tranne in una circostanza in cui, accompagnata da un uomo, si è recata al Pronto Soccorso. L’accompagnatore, identificato in unno di cinquantaquattro anni, oltre a trascorrere la notte in più occasioni in quella, vi è stato visto uscire insieme ad un’altra donna cinese per svolgere piccole incombenze, ad esempio buttare la spazzatura o fare la spesa