Golf – Europei a squadre | ladies e girls in semifinale | sfideranno la Spagna

(Di giovedì 11 luglio 2019) Campionatiin. Affronteranno entrambe la. I Boys superati dalla Germania Dopo un’ottima prestazione le azzurresono approdate innei Campionatie affronteranno entrambe la. I Boys sono stati superati dopo due buche di spareggio dalla Germania e ora competeranno per il quinto posto. Gli Amateur in Division II sono nel primo girone di match play Lepiegano l’Irlanda (4-3) – L’Italia ha vinto per 4-3 un combattuto e complicato primo match play contro l’Irlanda ricorrendo alla classe, ma anche al cuore, nell’EuropeanTeam Championship, che si sta svolgendo sul percorso dell’Is MolasResort (par 72), a Santa Margherita di Pula (CA), organizzato dalla Federazione Italianain collaborazione con l’EuropeanAssociation (EGA) e con il circolo ...

