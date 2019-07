Gli italiani che detesto

Sondaggi politici Swg : Gli italiani bocciano ancora i politici : Sondaggi politici Swg: gli italiani bocciano ancora i politici Passano gli anni, cambiano i governi, ma la percezione degli italiani nei confronti della politica e dei politici rimane negativa. Secondo un Sondaggio Swg realizzato tra il 26 e il 28 giugno, il 48% dei cittadini considera i politici in gran parte disonesti mentre l’8% non fa distinzioni: sono tutti disonesti. Per il 37% ci sono diverse mele marce ma la maggioranza è ...

Universiadi Napoli 2019 : tutti Gli italiani in gara oggi (giovedì 11 luglio). Il programma e gli orari : Le Universiadi propongono oggi, giovedì 11 luglio, la decima giornata di gare e l’ottava nella quale verranno assegnate medaglie: alcuni sport oggi infatti completeranno il loro programma nella manifestazione e quindi tanti saranno gli azzurri in gara, sia a livello individuale che negli sport di squadra. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi: 09:00 TENNIS – Quarti di finale singolare femminile 09:00 TENNIS – Semifinali ...

Niente plastica - siamo italiani : la cola torinese Molecola sceGlie il vetro : Fresca, dissetante, rigorosamente made in Italy. E sì, anche sostenibile, grazie alla sua nuova veste in vetro. È una novità che sottolinea l'esigenza di prenderci cura dell'ambiente quella che Molecola presenta ufficialmente in questa calda estate 2019: l'ormai celebre bevanda tricolore a base di cola - nata a Torino nel 2012 prendendo spunto da un famoso libro di ricette piemontesi dell'Ottocento, e battezzata con un nome che strizza l'occhio ...

Inglese e matematica restano il tallone d'Achille deGli studenti italiani : Lo studio dell'Inglese continua ad essere il grande problema degli studenti italiani all'ultimo anno delle superiori, mentre la matematica continua a far penare gli alunni delle elementari. I problemi maggiori per i ragazzi della quinta superiore - in base ai risultati dei test Invalsi 2019 - si riscontrano nella prova di ascolto (listening). Solo il 35% raggiunge il B2 (traguardo previsto alla fine della scuola secondaria di ...

Maria De Filippi - il fondamentale messaggio aGli italiani : "Vi prego - non fatelo" : Maria De Filippi pubblica sui social una tenera foto insieme al suo cane. Il messaggio è importante: "Con queste foto", dice un comunicato della sua società di produzione Fascino, "la conduttrice Tv sottolinea come l'includere un animale nella propria famiglia sia un gesto di responsabilità, oltre

Immigrazione interna - dove Gli italiani si trasferiscono di più nel nostro Paese : Immigrazione interna, dove gli italiani si trasferiscono di più nel nostro Paese Si parla soprattutto dell’Immigrazione dall’estero, ed è naturale, è al centro dell’attenzione dei media a livello internazionale. Tuttavia gli spostamenti più importanti sono quelli interni, e che interessano coloro che, italiani o stranieri, si trasferiscono da una regione all’altra, da una provincia all’altra, o magari anche ...

Il catastrofismo deGli italiani è una manna per Salvini : Così Salvini sfrutta la crisi dell'Italia Vienna, 10 lug 08:27 - (Agenzia Nova) - Al fine di mobilitare il consenso nei propri confronti, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, “sfrutta con successo le paure degli italiani, divenute sempre più gran

Quei migranti al contrario che nessuno blocca : Gli italiani in fuga : I numeri sulla migrazione dei giovani sono impressionanti. Ma nessuno merita di essere ridotto a numero. E la poesia ha il dovere di colpire forte dove fa più male. Ha bisogno di raccontare cosa succede quando l'estate finirà e ci si troverà nuovamente davanti al ricatto tra lavoro e felicità, tra futuro e amore.Continua a leggere

Sondaggi politici Swg : cosa pensano Gli italiani delle Onlus : Sondaggi politici Swg: gli italiani credono ancora nelle Onlus Nella ormai quotidiana “guerra” tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e le Ong che salvano migranti in mare, a farne le spese sono soprattutto quest’ultime. Nonostante siano organizzazioni non profit che agiscono senza finalità di lucro, la maggioranza degli italiani è convinta che dietro di loro si celi un lato oscuro di connivenze con i trafficanti. ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : quando gareggiano gli azzurri? Il calendario e le gare giorno per giorno : tutti Gli italiani impegnati : Dal 12 al 20 luglio i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato andranno in scena a Gwangju (Corea del Sud) e la Nazionale di Patrizia Giallombardo avrà grandi motivazioni per ben figurare. Nel Yeomju Gymnasium ci sarà da divertirsi e i nostri Giorgio Minisini e Manila Flamini cercheranno di confermarsi sul tetto del pianeta nel programma del duo misto. Osservate speciali, poi, anche Linda Cerruti e Costanza Ferro, in grande ascesa nel contesto ...

Universiadi Napoli 2019 : tutti Gli italiani in gara oggi (mercoledì 10 luglio). Il programma e gli orari : oggi mercoledì 10 luglio va in scena una nuova giornata di gare alle Universiadi 2019, tutto pronto a Napoli e in tutta la Campania per ospitare questa grande manifestazione multisportiva riservata agli iscritti ai vari Atenei. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi mercoledì 10 luglio alle Universiadi 2019, il programma completo con tutti gli orari e come vederle in diretta tv e streaming. Universiadi Napoli 2019, IL programma DI ...

Castua - l'esame del dna rivela l'identità deGli italiani trucidati dai partigiani di Tito : Elena Barlozzari Scoperta finalmente l'identità di alcuni dei corpi degli italiani trucidati dai partigiani di Tito e riesumati a Castua, in Croazia, da Onorcaduti. Tra loro c'è anche il sentore fiumano Riccardo Gigante È stato in parte risolto il "cold case" di Castua, nel Fiumano, oggi Croazia. Lì dove il 4 maggio del 1945 un commando di partigiani jugoslavi scaricò i propri fucili addosso ad un gruppo di prigionieri che, sino ad ...

Incidente in Germania - morti papà e fiGlioletto di un anno italiani. Gravissima la mamma : Tre persone hanno perso la vita in un tragico Incidente avvenuto ieri a Stoccarda. In uno schianto frontale tra auto e un tir è morto un 29enne di Presenzano e il figlioletto di...