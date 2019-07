Gli insulti del direttore della Tiberina in fabbrica | «I napoletani? Vanno bruciati tutti»

Sei flaccidella e hai la cellulite! Gli insulti choc contro Sabrina Ferilli : Il servizio di Diva e Donna, che ritrae l’attrice romana in vacanza con il compagno Flavio Cattaneo, non è piaciuto ai fan e ha scatenato una pioggia di critiche. Sabrina Ferilli è considerata da sempre una delle attrici più sexy e prorompenti del Belpaese, ma le sue foto in costume pubblicate di recente sul famoso magazine sono diventate bersaglio degli hater, che non hanno esitato a scagliarsi contro di lei, anche con critiche ...

U&D - l'ex cavaliere Fredella difende Doriana daGli insulti dei detrattori : 'Invidiosi' : Rocco Fredella è stato sicuramente uno dei protagonisti principali della scorsa stagione del trono Over di Uomini e Donne soprattutto grazie alla sua storia d'amore travagliata con Gemma Galgani. Dopo essere stato trattato male proprio dalla dama torinese, che ha scelto di non uscire dalla trasmissione con lui, Rocco ha deciso di abbandonare definitivamente il parterre di Maria De Filippi. Le critiche e polemiche contro Rocco Dopo l'uscita dal ...

Lil Nas X : il rapper di Old Town Road fa coming out. Ecco la sua reazione aGli insulti omofobi ricevuti online : In occasione del Pride Month 2019, il rapper statunitense di colore Lil Nas X, divenuto molto celebre grazie alla hit Old Town Road, ha deciso di fare coming out. https://www.soundsblog.it/post/573887/lil-nas-x-billy-ray-cyrus-old-Town-Road-remix-testo-traduzione-video-significato-canzone Lil Nas X - Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus): testo, traduzione e video della ...

Spadafora critica Salvini e Gli insulti sessisti - il vicepremier replica : “Fossi lui mi dimetterei” : Scoppia un nuovo caso nel governo dopo l'intervista rilasciata dal sottosegretario M5s alla Pari Opportunità Spadafora, che...

Andrea Zelletta - ex U&D - si sfoga dopo Gli insulti social : 'Meglio evitare tutto' : Tra i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne vi è sicuramente l'ex tronista Andrea Zelletta, il quale ha fatto appassionare il pubblico di Canale 5 con le sue tormentate vicende sentimentali che alla fine lo hanno portato a coronare il suo sogno d'amore con la bella Natalia. Tra i due, infatti, è sbocciato l'amore malgrado le critiche e qualche polemica che si è avuta in rete e anche adesso che si sono spenti i riflettori della ...

Mediterranea - la portavoce Alessandra Sciurba : "Subito in mare" - poi Gli insulti a Matteo Salvini : Ci mettono solo poche ore, quelli della ong Mediterranea, a dichiarare ancora guerra all'Italia e alle sue leggi. A meno di un giorno dall'attracco del veliero Alex a Lampedusa, e del sequestro del mezzo, a parlare è Alessandra Sciurba, portavoce dell'organizzazione, la quale subito si riferisce all

ROMINA MOSSO MORAIS GOMES - Gli HATERS : 'SCIMMIA'/ Madre natura - non solo insulti... : Chi è ROMINA MOSSO MORAIS GOMES la Madre natura della quarta puntata di Ciao Darwin 7 vittima degli HATERS dopo la sua apparizione in tv

Sui social insulti alla gip che ha scarcerato Carola : "Amica deGli scafisti" - "ti verremo a cercare" : Poche ore dopo l’ordinanza con la quale non ha convalidato l’arresto di Carola Rackete, la gip di Agrigento è stata insultata sui social. “Il gip rosso si chiama Alessandra Vella, ricordiamoci questo nome”, si legge in uno dei commenti.Vella sarebbe - nei pensieri e nei commenti dei tanti che hanno deciso di contestarla su Facebook e Twitter - non solo responsabile di aver “liberato una criminale ...

Sea Watch : “Salvini non ha il diritto di chiamarci vicescafisti - difenda Carola daGli insulti sessisti” : In conferenza stampa Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch, dà conto delle condizioni della comandante Carola Rackete: "Carola è in Italia, ma non è detto che ci resti nei prossimi giorni. Per lei abbiamo dovuto fare un piano di evacuazione per proteggerla dalla stampa, non per nasconderla, ma per consentirle di avere del tempo per risposare e per preparare la sua deposizione del 9 luglio".Continua a leggere

Rifiuti Roma : irruzione di tre persone nella sede dell'Ama - insulti aGli operatori : irruzione di tre persone, uno dei quali con il casco da motociclista, nella sede di Trastevere dell'Ama, la municipalizzata dei Rifiuti di Roma. Lo riferisce la Presidente di Ama, Luisa Melara, che ha chiamato al telefono staff e operai in servizio per esprimere "solidarietà e un ringraziamento particolare, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, per aver gestito con responsabilità, professionalità e attaccamento all'Azienda ...

Emma in difesa di Carola Rackete arrivano Gli insulti dal web : Emma Marrone sui malgrado è finita nuovamente nel mirino degli haters in rete. Dopo le polemiche scatenate nei mesi scorsi per una sua dichiarazione a favore dei porti aperti, la cantante salentina viene ancora una volta investita dall’odio social. A scatenare il putiferio questa volta, un post su Instagram: «Solo una parola. Vergogna. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento su valori e rispetto ...

Sea Watch - Francia : “Salvini inaccettabile e l’Italia non all’altezza su accoGlienza”. Salvini : “Basta insulti e aprano i porti” : l’Italia “non è un Paese indegno”, ma il comportamento del vicepremier e ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, sulla questione dei migranti “non è accettabile”. Nel giorno in cui è attesa la scarcerazione della capitana della Sea Watch Carola Rackete, la Francia attacca l’Italia: la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiyaye, intervistata questa mattina da BFM-TV sul caso Sea-Watch, ha detto che Roma ...

«Solo una parola: vergogna. Il fallimento totale dell'umanità. L'ignoranza che prende il sopravvento sui valori e sul rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero. Che amarezza, vergogna». Sono le parole postate da Emma Marrone sui suoi canali social accanto al video in ...