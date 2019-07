Giovedi 11 Luglio sui canali Sky Cinema HD

Guida tv giovedì 11 luglio : Riviera su Canale 5 con 4 episodi (Ultimo appuntamento) : Programmi Tv di giovedì 11 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 Don Matteo 11Rai 2 ore 21:20 Un’estate faRai 3 ore 21:20 MoonlightCanale 5 ore 21:40 Riviera 1×07-1×08-1×09-1×10 1a Tv Free – Finale (leggi qui le anticipazioni)Rete 4 ore 21:25 Fuori dal coroItalia 1 ore 21:20 Chicago P.D. 5×04-5×05-5×06 1a Tv Free (leggi qui le anticipazioni)La7 ore 20:35 In OndaTv8 ore 21:30 ...

4 Hotel - i quattro concorrenti della puntata di giovedì 11 luglio su Sky Uno : 4 Hotel, Bruno Barbieri arriva in Umbria nella puntata in onda giovedì 11 luglio su Sky Uno.E’ giovedì, quindi è tempo di sfide tra 4 albergatori d’Italia, giudicati dallo chef Bruno Barbieri. L’appuntamento con 4 Hotel è previsto per stasera, giovedì 11 luglio alle 21:15 su Sky Uno. La location è l’umbria, tra antichi borghi, castelli e casali, in un’oasi di pace tra le verdi colline e i paesi medievali.La puntata ...

Programmi TV di stasera - giovedì 11 luglio 2019. Su Rai2 ultimo appuntamento con «Un’estate fa» : Pupo e Diana Del Bufalo Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. La mia giustizia: Mentre i Carabinieri indagano sull’omicidio di un avvocato affermato, Don Matteo scopre una verità sul passato di Sofia, che la ragazza non conosce. La notte dell’anima: Don Matteo si reca in un monastero per un ...

Chicago P.D. - gli episodi in onda giovedì 11 luglio su Italia 1 : Chicago PD, anticipazioni episodi 4, 5 e 6 in onda govedì 11 luglio su Italia 1.Dopo i primi tre episodi andati in onda giovedì scorso, stasera su Italia 1 torna Chicago PD, con gli episodi della quinta stagione. L’appuntamento è per le 21:20 con il quarto, quinto e sesto episodio della quinta stagione, ancora inedita in chiaro e già trasmessa sui canali pay di Premium.Ecco le trame degli episodi in onda giovedì 11 luglio:episodio 5×04 – “La ...

Riviera - gli episodi in onda giovedì 11 luglio su Canale 5 (Finale di stagione) : Riviera, episodi 7, 8, 9 e 10 in onda giovedì 11 luglio su Canale 5 – Finale di stagione. Le trame.E’ tempo di ultimi appuntamenti per Riviera, che stasera su Canale 5 continua con i nuovi episodi della prima stagione. Quello di stasera, giovedì 11 luglio 2019, su Canale 5 sarà l’ultimo appuntamento. In onda a partire dalle 21:20 circa, andranno in onda ben quattro episodi.Andranno in onda il settimo, l’ottavo, il nono e ...

Boxe : a Roma Blandamura vs Morrison - giovedì 11 luglio su DAZN : Continua senza sosta la proficua collaborazione tra la potente promotion Matchroom Boxing, capitanata da Eddie Hearn, e la Opi82 di Salvatore Cherchi. Un progetto condiviso supportato da DAZN che, giovedì 11 luglio 2019, darà vita ad una nuova interessante riunione di Boxe dopo il recente successo di Milano. Ad ospitare il match tra Emanuele Blandamura e Marcus Morrison, valevole per il titolo internazionale Silver WBC dei pesi medi, sarà il ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 11 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5294 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 11 luglio 2019: Diego (Francesco Vitiello) tenta di costruire con Beatrice (Marina Crialesi) un rapporto d’amicizia che però è disinteressato solo in apparenza. Intanto Raffaele (Patrizio Rispo), in ansia per il figlio, prende una decisione improvvisa ed impulsiva… Marina (Nina Soldano) torna ad incontrare il misterioso senzatetto che è entrato in casa ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 11 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1994 de Il SEGRETO di giovedì 11 luglio 2019: Prudencio sta peggio e sembra essere in procinto di morire. L’unico tentativo fattibile per salvargli la vita è praticargli una trasfusione di sangue. Saul vuole cercare a tutti i costi di salvare il fratello… Tra Elsa e Alvaro, le cose sembrano andare meglio. Il medico si scusa con la Laguna e le chiede di ripartire da zero… Tra Antolina e Isaac c’è più ...

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di giovedì 11 luglio 2019 : anticipazioni ventiquattresima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda giovedì 11 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Ferit tenta di parlare con Nazli riguardo a ciò che è successo tra loro, ma la ragazza riesce ad evitarlo. Deniz mostra a Nazli un lato di se stesso che lei non conosceva. Sul palco, Alya intende spifferare i segreti di tutto il gruppo, ma Fatos riesce a fermarla prima che sia troppo tardi. Deniz ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 11 e venerdì 12 luglio 2019 : anticipazioni puntata 763 di Una VITA di giovedì 11 e venerdì 12 luglio 2019: Blanca comunica a Cristina Novoa di voler entrare in convento. Cristina cerca di capire se Blanca sia davvero convinta della scelta fatta. In effetti la ragazza sembra davvero decisa! Diego, non sapendo che Ursula ha eliminato Aurelia, si reca al paese della contadina e, quando torna, dice a Samuel e Leonor di aver fatto una scoperta sconcertante… Da non perdere: ...

Meteo Roma : previsioni per giovedì 11 luglio : Meteo Roma: previsioni per domani giovedì 11 luglio Tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi nelle ore diurne; le condizioni di stabilità si rinnoveranno anche in serata sempre con addensamenti sparsi. Temperature comprese tra +18°C e +32°C. Meteo Lazio: previsioni per domani giovedì 11 luglio Condizioni di tempo generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della mattinata; ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di giovedì 11 luglio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 11 luglio 2019: Steffy giura a Hope di voler essere la migliore per sua figlia Kelly e non permetterà a niente di frapporsi tra lei e questo obiettivo. Brooke accusa il marito di voler punire Hope per essere sposata a Liam; Ridge ribatte che ha fatto una scelta difficile, la stessa che avrebbe preso Brooke se fosse stata amministratore delegato. Lo stilista chiede alla moglie di non prendersela con ...

Lo sciopero del trasporto pubblico di Milano - giovedì 11 luglio : Durerà dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio: ma negli ultimi anni l'adesione a questi scioperi è stata molto bassa

L'oroscopo di domani giovedì 11 luglio primi sei segni : amore e lavoro - ok Toro e Ariete : L'oroscopo di domani giovedì 11 luglio 2019 per i segni della prima sestina è arrivato ed è pronto per essere visionato da voi lettori. In evidenza quest'oggi i comparti della vita dedicati all'amore e al lavoro messi in relazione ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di scoprire come saranno le stelle di questo giovedì? Bene, allora vediamo subito di dare un breve ed esauriente anticipo su cosa indicano le previsioni ...