Forme esagerate! Il bikini di Giorgia Palmas è bollente

(Di giovedì 11 luglio 2019) Filippo Magnini esono volati in Sardegna, terra natale dell’ex velina mora, per rilassarsi e godersi qualche giorno di relax dopo gli impegni lavorativi degli ultimi mesi. Nei giorni scorsi il nuotatore è finito sulle pagine dei giornali per aver messo in salvo un nuotatore che domenica pomeriggio ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno nelle acque di Cala Sinzias, tra Villasimius e Costa Rei, provincia di Cagliari.Il bagnante non riusciva più a raggiungere la riva e l’ex campione di nuoto non ci ha pensato due volte prima di buttarsi in acqua e soccorrerlo. Un gesto apprezzato da tutti, ma che è stato poco celebrato dal 37enne pesarese. “Era in grande difficoltà: – ha raccontato – a un certo punto si è spaventato, si è bloccato e ha bevuto un po’ d’acqua. Quando l’ho raggiunto non riusciva neppure a parlare e non era facile caricarlo sul gommone, così l’abbiamo disteso sul materassino matrimoniale di altri bagnanti che si trovavano lì vicino”.È stato lo stesso nuotatore a trascinare il materassino verso riva, dove li attendeva un medico con la maschera dell’ossigeno e dove presto è giunta un’ambulanza per trasportare l’uomo in ospedale. Il campione si è poi defilato, minimizzando l’accaduto: “Ho fatto quello che dovevo fare”. A rendere nota la notizia per prima è stata l’Ansa, grazie al racconto del direttore della Provincia di Cremona, Marco Bencivenga, testimone oculare del salvataggio. Passato il clamore del salvataggio, la coppia è tornata alla vita vacanziera eha pubblicato alcuni scatti dalla meravigliosa spiaggia della Sardegna.