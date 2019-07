Giappone | respinto il ricorso dei residenti contro il nucleare | i reattori della centrale

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Un tribunale di secondo grado inhala richiesta deiprefettura di Saga di mettere uno stop alle operazioni di duenucleari nelladi Genkai, a sudovest dell’arcipelago. L’Alta corte di Fukuoka ha dovuto confrontarsi con una petizione del 2017, che sosteneva la pericolosità dell’impianto nel caso di un terremoto, e delle possibili eruzioni del vulcano Aso, situato nella prefettura adiacente di Kumamoto. Secondo i calcoli del gestore dell’impianto, la Kyushu Electric Power, anche nell’evenienza di un terremoto di forte magnitudo è improbabile che si registri una discesa del flusso piroclastico dai fianchi del vulcano Aso durante il funzionamento. I duesono tornati in attività lo scorso anno dopo il via libera dell’Agenzia di regolamentazione del, in base alle nuove ...