Gennaro Lillio furioso | Francesca pubblica foto | poi lo sclero “Raramente mi capita”

Fai schifo! La luna di miele è già finita tra Francesca De André e Gennaro Lillio : Francesca De André ha sbottato contro il suo nuovo fidanzato, Gennaro Lillio. E lo fa direttamente in pubblico, sulla vetrina social di Instagram a cui, si sa, non sfugge veramente nulla. “Fai schifo!”. Questo il commento della sexy gieffina, che proprio nelle stanze del Grande Fratello 16 ha conosciuto il suo bel ragazzo. Che sia già giunta al termine, però, la loro incredibile storia d’amore? Per chi non lo sapesse Francesca è la nipote del ...

Dal Gf a Temptation Island? Francesca De André e Gennaro Lillio si rilassano a Capri : I due ormai ex gieffini potrebbero sbarcare all'isola delle tentazioni, per mettere in gioco il loro legame. Dopo essere diventati gli indiscussi protagonisti della sedicesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara d'Urso, Gennaro Lillio e Francesca De André sono tornati al centro del gossip, questa volta per aver dimostrato sui social di essere in vacanza insieme. Subito dopo la fine del gioco della casa più ...

Grande Fratello - Gennaro Lillio a Francesca De Andrè per il padre : "La vita ti deve ancora un sogno" : Il dolcissimo messaggio dell'ex gieffino su uno dei più grandi desideri della ragazza: poter riabbracciare il padre.

Gennaro Lillio spiazza Francesca : “La vita ti deve ancora un sogno” : Gennaro e Francesca sempre più uniti… e chi li separa più! Gennaro Lillio sa sempre come sorprendere Francesca De André. Questa volta le ha fatto una dedica stupenda attraverso Instagram, dove entrambi pubblicano spesso foto e video insieme. Una coppia che, nonostante le malelingue, continua a essere compatta. Fino a quando durerà? Non ha data […] L'articolo Gennaro Lillio spiazza Francesca: “La vita ti deve ancora un ...

Gennaro Lillio chiude con la stampa : "Da oggi vi informerò solo attraverso i miei canali social" : Gennaro Lillio ha preso una decisione definitiva: non rilascerà più interviste alla stampa. L'ex-gieffino, modello di Dolce & Gabbana, ha rivelato al proprio pubblico di non essere più intenzionato a rispondere alle domande delle riviste di gossip, che da quando è uscito dalla casa di Cinecittà lo contattano per conoscere i dettagli della storia con la sua compagna Francesca De André, a causa di alcune dichiarazioni - a sua detta - ...

Gennaro Lillio a mia madre non è piaciuto come mi ha trattato Francesca De Andrè : La mamma di Gennaro Lillio non approva la relazione del figlio con Francesca De Andrè. La De Andrè non ha un carattere semplice e nei mesi in cui è stata reclusa è stata criticata per l’aggressività e il modo di parlare. «Mia madre è rimasta male per il modo in cui Francesca a volte mi ha trattato, come lo sarebbe stata qualsiasi madre», ha ammesso Gennaro Lillio in un’intervista concessa al settimanale “Spy”. «Non si sono ...

Grande Fratello 2019 - Gennaro Lillio ribadisce : L'ho fatto con Francesca nella casa - o siamo stati bravi o ci hanno censurato : Il Grande Fratello 2019 è stato ‘bollente’. Nessun armadio e nessuna prova filmata, ma Gennaro Lillio assicura e ribadisce di aver avuto rapporti sessuali con Francesca De André nella casa più spiata d’Italia e davanti alle telecamere (che evidentemente erano spente). «Con Francesca ho fatto sesso almeno 6 volte nella casa. Grazie a lei ho trovato l’amore», ha affermato con decisone l’ex concorrente del reality in un’intervista rilasciata al ...