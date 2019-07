Genitori stuprano la figlia di 2 anni e pensano a un piano per abusare del bimbo non

attualitavip.myblog

(Di giovedì 11 luglio 2019) Hanno violentato ladi 2e organizzato unperanche del figlio che ancora non era nato. Gerrad Coddington, 25, e sua moglie Christina Nelson-Coddington, 29, di Oklahoma City, hanno picchiato, ammanettato e violentato la loro bambina e come se non bastasse avevano anche in mente unper far del male al figlio non ancora nato. Secondo quanto riporta Metro, la coppia è stata scoperta dopo aver condiviso alcune immagini pedopornografiche su Facebook. La polizia ha infatti notato il materiale e ha avviato delle indagini che hanno fatto scopririe quello che veniva fatto alla loro bambina. La piccola, di appena 2, veniva legata e costretta poi a prestazioni sessuali. Dalle indagini è emerso poi che la donna, in attesa del secondo figlio, insieme al compagno stesse architettando un modo per potersessualmente anche del feto. I due sono ...

