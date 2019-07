Francia | web-tax fa infuriare Trump Gli Usa minacciano dazi sul vino

Francia - web-tax fa infuriare Trump Gli Usa ora minacciano dazi sul vino : La web tax francese fa infuriare l'amministrazione Trump che minaccia ritorsioni come nuovi dazi o restrizioni commerciali a danno di prodotti francesi come vino e auto. Gli Stati Uniti hanno aperto un'inchiesta sulla web tax Segui su affaritaliani.it

La Francia vota la web tax. E Trump minaccia ritorsioni : Il presidente francese fa l’occhiolino durante un incontro all’Eliseo (foto.: BENOIT TESSIER/AFP/Getty Images) L’Ufficio del rappresentante commerciale della Casa Bianca ha deciso di aprire un’indagine sulla web tax che la Francia si appresta a votare in parlamento per colpire le grandi società tecnologiche che fanno affari in Europa. La decisione è stata presa direttamente dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e si inscrive ...