Francia tassa i giganti del web Trump minaccia dazi

Web tax - Francia vara tassa sui ricavi dei gruppi del web e gli Usa aprono indagine. In Italia manca il decreto attuativo : Il Parlamento francese ha dato via libera definitivo all’introduzione di una digital tax sui grandi gruppi del web. La tassa del 3% sul fatturato si applicherà alle aziende che forniscono servizi ai consumatori francesi, tra cui Google, Amazon, Facebook e Apple, ma anche Meetic, Airbnb, Instagram. Parigi si aspetta di incassare 400 milioni di euro nel 2019 e 650 milioni nel 2020. L’amministrazione Trump ha definito quella che in Francia è nota ...

La Francia introduce un’ecotassa sui biglietti aerei : (Foto: Getty Images) Novità per chi viaggia in aereo dalla Francia. Per combattere le emissioni inquinanti, il governo francese ha annunciato l’introduzione di un’ecotassa a partire dal 2020, una misura che si tradurrà concretamente in un aumento dei prezzi dei biglietti aerei. La ministra dei trasporti francese, Elisabeth Borne, ha annunciato che la misura sarà introdotta a partire dalla prossima legge di bilancio. Il provvedimento, volto a ...

Clima - Francia : ecotassa biglietti aerei : 20.56 Per combattere i cambiamenti Climatici il governo francese ha annunciato, a partire dal 2020, l'introduzione di una ecotassa da 1,50 a 18 euro sui biglietti aerei in partenza dalla Francia. Saranno esentati i voli verso la Corsica, i territori francesi d'oltremare e le corrispondenze aeree. L'annuncio è stato fatto dal ministro dei Trasporti, Elisabeth Borne.

Clima : in Francia arriva ecotassa su biglietti aerei - da 1 - 5 euro a 18 euro in più : Parigi, 9 lug. (AdnKronos) – arriva un’ecotassa in Francia sui biglietti aerei. La misura, che sarà introdotta a partire dal 2020, sarà progressiva e riguarderà tutti voli in partenza dagli aeroporti francesi: sia quelli interni al territorio e all’interno dell’Ue e per i voli extra Ue. Sono esclusi solo i collegamenti da e per la Corsica, quelli con i dipartimenti oltre mare e per i voli che transitano negli hub ...

