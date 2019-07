Francesca Fialdini su A Ruota Libera | “E’ un programma che aiuta”

Francesca Fialdini a Blogo : "In 'A ruota libera' si punta al divertirsi - allo stare insieme... con la possibilità di andare da un punto all'altro della vita" : A partire dal 15 settembre 2019, alle 17,35, Francesca Fialdini sarà alla guida di un nuovo programma, in onda tutte le domeniche su Rai 1, A ruota libera.Un contenitore pomeridiano che racconta storie diverse ogni domenica. Imprevedibile come la vita, A ruota libera è l'happening shoe che regala solo emozioni positive. Un programma ricco di contenuti, per un pomeriggio all'insegna del buonumore. Tante sorprese, tanti diversi sapori: i ...

Maurizio Costanzo in difesa di Francesca Fialdini : Maurizio Costanzo gestisce una rubrica sul settimanale “Nuovo”, ha elogiato Francesca Fialdini, che nella prossima stagione televisiva potrebbe approdare a RaiTre. Un giudizio positivo specialmente se a darlo è uno dei più importanti personaggi della televisione italiana. Francesca Fialdini non sa ancora cosa le riserverà il futuro, dopo l’addio a “La vita in diretta”, ma intanto può godersi le belle parole spese per lei da «Quella di ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini difesa da Maurizio Costanzo : "Cosa dovete riconoscerle" - colpo alla Rai : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi sono stati sostituiti alla conduzione de La vita in diretta. Al posto dei due - che a inizio stagione non andavano poi così d'accordo - a settembre ci saranno Lorella Cuccarini e il giornalista del Tg1 Alberto Matano. La Fialdini non dovrebbe però rimanere senza

Prenderà il posto di Cristina Parodi! Francesca Fialdini condurrà “A ruota libera” sulla Rai : Da quello che si capisce, nei corridoi Rai sembra chiaro un ricollocamento di Francesca Fialdini. Dopo l’addio a La vita in diretta, ora per lei è arrivato il momento di cambiare aria e forse persino allontanarsi da quello che secondo tanti è l’amore di una vita: Tiberio Timperi. Per la Fialdini, già da giorni si parla di uno show domenicale, nello spazio che fu di Cristina Parodi col programma La prima volta: voci confermate, ...

Maurizio Costanzo difende Francesca Fialdini : “È stata sincera” : Francesca Fialdini e le polemiche del dopo La Vita in Diretta: Maurizio Costanzo la difende Francesca Fialdini, la bella conduttrice toscana, è stata sotto i riflettori tv per diverso tempo, quando nella scorsa stagione ha condotto La Vita in Diretta con al fianco Tiberio Timperi. I due si sono lasciati andare spesso e volentieri a […] L'articolo Maurizio Costanzo difende Francesca Fialdini: “È stata sincera” proviene da Gossip ...

Rai - rivincita per Francesca Fialdini dopo l'addio a La vita in diretta : nuovo format - a chi soffia il posto : Ora ci sono anche i dettagli. Si parla del futuro professionale di Francesca Fialdini in Rai, dopo l'addio a La vita in diretta. Già da giorni si parla di uno show domenicale, nello spazio che fu di Cristina Parodi col programma La prima volta: voci confermate, confermatissime. E ora Il Secolo XIX r

Francesca Fialdini - il nuovo programma su Rai1 dopo La vita in diretta : La conduttrice da metà settembre su Rai1 con "A ruota libera", una trasmissione che dà spazio all'amore e alle buone notizie

Francesca Fialdini : a settembre nuovo programma su Rai 1 - i dettagli : Francesca Fialdini dopo La Vita in diretta: da settembre nuovo programma su Rai1, news e dettagli Francesca Fialdini lascia La vita in diretta dopo due anni di conduzione e sbarca ad A ruota libera, il nuovo programma che la vedrà protagonista. La rete in cui la rivedremo sarà sempre la stessa: Rai 1. Lo show […] L'articolo Francesca Fialdini: a settembre nuovo programma su Rai 1, i dettagli proviene da Gossip e Tv.

Ecco A ruota libera con Francesca Fialdini da settembre su Rai1 (Anteprima Blogo) : Dopo l'esperienza biennale alla Vita in diretta, torna da settembre nel pomeriggio di Rai1 Francesca Fialdini che stavolta conquista la conduzione solitaria in un nuovo programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, nello spazio che fu di Cristina Parodi, come anticipato proprio da queste colonne giorni fa.Il titolo di questa nuova produzione sarà, come anticipato del Secolo XIX A ruota libera, TvBlog ha indagato per capire ...

Antonella Clerici non sostituirà Francesca Fialdini. La smentita : Antonella Clerici non prenderà il posto di Francesca Fialdini allo Zecchino d’Oro E’ stato TvZoom a lanciare in rete, giorni fa, la notizia relativa al possibile approdo di Antonella Clerici sul palco della prossima edizione dello Zecchino d’Oro, come conduttrice. E stando a quanto scrive oggi TvBlog, a smentire la notizia ci ha pensato il suo manager Lucio Presta che, tramite i social, ha fatto sapere che gli accordi di ...

Francesca Fialdini sfratta Cristina Parodi e va in onda dopo la Venier : Domenica In non si allunga: dopo Mara Venier nuovo programma con Francesca Fialdini E’ stato Davide Maggio a parlarne oggi: alla fine Mara Venier pare abbia scelto di non allungare Domenica In fino alle 18.40, occupando quindi tutto il pomeriggio, ma di terminare la diretta attorno alle 17.30, come nella passata edizione. E a coprire la fascia oraria successiva, in attesa de L’Eredità, a quanto pare non sarà più Cristina Parodi (La ...

La prima volta addio - la Rai cancella Cristina Parodi : al suo posto alla domenica Francesca Fialdini : I palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva non sono ancora ufficiali, ma una cosa è certa: a Viale Mazzini è in atto un vero e proprio terremoto sul fronte delle conduzioni. Francesca Fialdini prenderà il posto di Cristina Parodi nella seconda parte della domenica pomeriggio di Rai 1. La c

Rai 1 - Francesca Fialdini verso la domenica pomeriggio : Francesca Fialdini I palinsesti Rai per la prossima stagione tv 2019/2020, che saranno ufficialmente presentati martedì 9 luglio a Milano, sono più o meno definiti, ma non definitivi. A Viale Mazzini è in atto un vero e proprio ‘terremoto’ sul fronte conduzioni (ieri vi abbiamo annunciato delle novità su Monica Setta), che ad oggi porta Francesca Fialdini nella seconda parte della domenica pomeriggio di Rai 1. La conduttrice di ...

Antonella Clerici non passa a Mediaset : sostituirà Francesca Fialdini? : Francesca Fialdini sostituita da Antonella Clerici allo Zecchino d’oro? Qualche giorno fa era scoppiata una polemica per quanto riguarda il futuro di Antonella Clerici su Rai1. Infatti, si era parlato di un autunno senza programmi per la Clerici, per via della soppressione di Portobello e per il mancato rinnovo di Sanremo Young. La Clerici, una delle vere fuoriclasse della Rai, tra i volti più amati del piccolo schermo, secondo qualcuno ...