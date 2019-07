Formula 1 | Sticchi Damiani annuncia | “Monza era morta e l’abbiamo resuscitata | stiamo per

sportfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il presidente dell’ACI hato come sia vicinissimo il rinnovo per il Gran Premio di Monza, che rimarrà in calendario fino al 2024 Il futuro del Gran Premio di Monza è salvo, Angeloinfatti hato come presto verrà ufficializzato il rinnovo fino al 2024 dopo l’accordo raggiunto con Liberty Media. LaPresse/Belen Sivori Il presidente dell’Automobile Club d’Italia lo ha reso noto nel corso di una conferenza stampa, dove è stato firmato il protocollo d’intesa con il presidente dell’Agenzia nazionale italiana del turismo Giorgio Palmucci. Queste le parole di: “Monza era, l’abbiamo, tipo Lazzaro.per rinnovare sino al 2024 e ci godremo questo evento mondiale per altri cinque anni: siamo vicinissimi con Liberty Media. Dobbiamo valorizzare ancor di più questo sacrificio, un grande ...

f1_news24IT : F1, Sticchi Damiani: 'Ferrari penalizzata? No a dietrologie' - monica_vecchi : Sticchi Damiani: 'Accordo per Monza 2020 sulla buona strada' - Formula 1 - Motorsport - f1_notizie : Sticchi Damiani: 'Stop alle dietrologie sulle sanzioni ai GP' - La Gazzetta dello Sport - Tutto il rosa della vita… -