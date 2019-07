Formula 1 – Ricciardo ironico e sincero a Silverstone | non manca la frecciatina a Red

Formula 1 - Ricciardo in Ferrari al posto di Vettel? L’australiano allo scoperto : “vi dico la verità” : Il pilota della Renault continua ad essere accostato alla Ferrari nel caso in cui Vettel dovesse dire addio al Cavallino Continuano ad inseguirsi le voci di un possibile addio di Sebastian Vettel alla Ferrari al termine di questa stagione, nonostante il suo contratto termini alla fine del 2020. photo4/Lapresse Si susseguono le indiscrezioni che vorrebbero addirittura un ritiro dall’attività agonistica per il tedesco, ormai rassegnato ...

Formula 1 - Ricciardo si prende gioco di Vettel in Austria : lo scherzo dell’australiano è esilarante [VIDEO] : Durante le interviste post gara, l’australiano stuzzica Vettel comparendogli alle spalle senza che il tedesco però se ne accorga Il dodicesimo posto ottenuto in Austria non ha tolto il sorriso a Daniel Ricciardo, protagonista di un siparietto davvero divertente nel post gara a Spielberg. Durante le interviste del parco chiuso, l’australiano trova il tempo per prendersi gioco di Vettel, comparendogli alle spalle e soffiandogli ...

Formula 1 - stilettata di Raikkonen a Ricciardo : “la penalità in Francia? Se ci fosse stato un muro…” : Il pilota finlandese ha sottolineato come la penalità inflitta a Ricciardo in Francia fosse in linea con il regolamento Kimi Raikkonen ‘conferma’ le penalità inflitte a Ricciardo, retrocesso dal settimo all’undicesimo posto al termine del Gp di Francia per alcune scorrettezze commesse nella parte finale di gara. Photo4/LaPresse Iceman è tornato a parlare del comportamento dell’australiano in pista, dicendosi ...

Formula 1 – Ricciardo sanzionato in Francia - Hamilton sbotta sui social : “questa non è una penalità” [FOTO] : Il pilota della Mercedes ha difeso il collega australiano, penalizzato al termine del Gp di Francia e retrocesso dalla settima all’undicesima posizione Dopo aver rovinato il Gp del Canada a Vettel, il Collegio dei Commissari di Gara ha fatto lo stesso con Daniel Ricciardo in Francia. L’australiano ha tagliato il traguardo in settima posizione, salvo poi retrocedere in undicesima per una doppia penalità inflittagli dai ...

Formula 1 – Ricciardo penalizzato di 10 secondi a Le Mans : l’australiano finisce in 11ª posizione : Daniel Ricciardo penalizzato di 10 secondi al termine del Gp di Le Mans: il pilota australiano punito dai commissari con 2 penalizzazioni di 5 secondi per essere andato oltre i limiti della pista nei sorpassi a Raikkonen e Norris Brutte notizie per Daniel Ricciardo al termine del Gp di Le Mans. Il pilota autraliano, arrivato 7°, è stato retrocesso in 11ª posizione a causa di una doppia penalità inflitta dal colleggio dei Commissari ...

Formula 1 - Ricciardo si esalta : “sento di aver acceso un bel fuoco - la Renault ha avuto un primo assaggio” : Il pilota della Renault ha parlato in vista del Gp di Francia, esprimendo le proprie positive sensazioni Il Gp del Canada ha lasciato ottime sensazioni in casa Renault, con Ricciardo e Hulkenberg finiti entrambi in zona punti al sesto e settimo posto. Piazzamenti importanti, che permettono alla scuderia francese di guardare con ottimismo alla gara di casa, in programma domenica a Le Castellet. Photo4/LaPresse Interrogato sulle proprie ...

Formula 1 – I piloti diventano calciatori - da Leclerc a Ricciardo : tutti in campo per Jules Bianchi al Gp di Francia : piloti in campo per una giusta causa: Ricciardo, Leclerc, Gasly e Massa diventano calciatori per Jules Bianchi E’ tutto pronto al Paul Ricard per il nuovo round della stagione 2019 di Formula 1. Dopo la gara di Montreal e tutto il caos che ne è conseguito, i piloti sono adesso carichi e motivati a tornare in pista e battagliare per andare a caccia della vittoria e di un buon risultato. In attesa di ascoltare le parole dei piloti ...

Formula 1 - Ricciardo e quel precedente con Hamilton : “Lewis a Montecarlo si comportò peggio di Vettel” : Il pilota della Renault è tornato a parlare di quanto successo a Montreal tra Vettel e Hamilton, facendo il paragone con l’episodio che lo ha visto protagonista insieme a Lewis nel Gp di Monaco del 2016 L’episodio che ha causato la penalità per Vettel ha un precedente, risolto in maniera diversa dal Collegio dei Commissari di Gara. Si tratta di quello avvenuto nel 2016 a Monaco, quando Hamilton spinse verso le barriere ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori : Ricciardo - la crisi continua : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran premio del Canada 2019, che si svolgerà oggi a Montreal, oggi 9 giugno 2019.

Formula 1 - Ricciardo non fa marcia indietro : “non sono pentito di aver lasciato la Red Bull per la Renault” : Il pilota australiano ha parlato del suo approdo in Renault dopo aver lasciato la Red Bull, sottolineando di non esserne assolutamente pentito Daniel Ricciardo non si è assolutamente pentito del fatto di aver scelto la Renault, nonostante gli otto punti conquistati in sei gare. Il mondo Red Bull non faceva più al caso suo, come sottolineato dallo stesso australiano ai microfoni dell’Equipe. Photo4/LaPresse L’obiettivo è quello ...

Formula 1 – Vettel e Verstappen a confronto - Ricciardo non ha dubbi : “senza nulla togliere a Seb…” : Daniel Ricciardo e le differenze tra Vettel e Verstappen: l’australiano della Renault non ha dubbi E’ iniziata una nuova settimana dedicata alle quattro ruote: dopo il Gp del Mugello di MotoGp gli appassionati dei motori si concentreranno su un nuovo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1, il sesto, in programma in Canada. Alla vigilia della partenza per Montreal, Daniel Ricciardo è stato ospite del podcast di Nico ...

Formula 1 – Ricciardo e l’amore verso Montecarlo : “grande rapporto con questa pista. Qui premiata la fiducia - posso fare bene” : Daniel Ricciardo ha spiegato il rapporto che lo lega alla pista di Montecarlo: una vera e propria ‘relazione d’amore’ che, secondo il pilota Renault, potrà essere decisiva per fare bene La Renault ha vissuto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, ma l’arrivo a Montecarlo ha regalato un’importante iniziezione di fiducia a Daniel Ricciardo. Il pilota australiano ha trionfato l’anno scorso con ...

Formula 1 - Ricciardo sorride : “ci siamo presi qualche rischio - ma la macchina resta difficile da guidare” : Felice e soddisfatto Daniel Ricciardo dopo le qualifiche del Gp di Monaco, l’australiano sorride per il settimo posto in griglia Lewis Hamilton in pole position e due Mercedes in prima fila nel Gp di Montecarlo, sesta tappa del Mondiale di Formula 1. L’inglese ha centrato la prima posizione in griglia con il tempo di 1’10”166, appena 86 millesimi meglio del suo compagno di squadra Valtteri ...

Formula 1 – Con Ricciardo si ride sempre - Daniel stuzzica Verstappen in conferenza : “hai un po’ di peli sul mento” [VIDEO] : Daniel Ricciardo esilarante in conferenza stampa: l’australiano della Renault si prende gioco del suo ex compagno di squadra Max Verstappen Daniel Ricciardo è uno che ama sempre ridere e scherzare, in qualsiasi situazione. L’australiano della Renault, protagonista di un siparietto con Charles Leclerc durante le interviste del Gp di Monaco, ha fatto sorridere anche nella conferenza stampa di ieri a Montecarlo. In un momento di ...