fanpage

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il giorno dopo la diffusione degli audio dell'incontro a Mosca tra il leghista Gianluca Savoini e alcune personalità russe, non si placano le polemiche sulle trattative per i presunti finanziamenti da Mosca verso la. Sul caso indaga la procura di Milano, mentre dagli alleati di governo del M5S arrivano richieste di chiarimento. Il premier Conte però si schiera con Salvini. E il neoministro leghista degli Affari Uedice: "Macchérussi, non riuscivamo nemmeno a pagare il riscaldamento in sede"

adrianobiondi : Fontana: 'Mai visto un rublo da Russia, alla Lega non avevamo neanche soldi per il riscaldamento' - onda_di_mare : RT @giuseppetp55: Le prime parole del neo Ministro Fontana agli Affari europei?Avremo molto da fare con la Presidente tedesca,che parla di… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Fondi russi alla Lega, Conte: 'Fiducia in Salvini'. Fontana: 'Mai visto soldi, ma sanzioni vanno tolte' -